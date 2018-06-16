ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Часто во время кормления родители маленьких Россиян говорят: «Вот ты не ешь, а дети в Африке голодают». На самом деле это довольно грустно, что нехватка продовольствия в этом регионе уже стало своего рода обыденностью. Можно сколько угодно винить самих африканцев в неспособности что-либо организовать или пойти работать, однако молодое поколение негритят вряд ли можно в чём-то обвинить.

16 июня каждый год по решению Организации Африканского единства весь мир отмечает «Международный день Африканского ребёнка». Он в первые появился в 1991 году и с тех самых пор стал радостным событием для детей Африки. Цель данного мероприятия, это привлечение внимания к проблемам данного региона и в первую очередь, детей.

16 июня было выбрано неспроста. В это время в 1976 году в ЮАРе произошли весьма печальные события. Тогда более тысячи черных учеников школ вышли на улицы поселения, расположенного в юго-западной части окраины Йоханнесбурга, известного как Соуэто. Их требования заключались в том, чтобы им предоставили равное с белыми детьми образование, а также дали возможность обучатся на своём родном языке.

По приказу тогдашних властей, многие из вышедших тогда детей были убиты и изрешечены пулями. В последствии в результате подавления протеста были уничтожены ещё тысячи непокорных. По официальным данным, тогда было уничтожено свыше 575 человек и ещё 6 000 были заключены под стражу силами правоохранительных органов.

На состояние 2011 года более 30 миллионов детей чёрного континента не имеют достаточного количества еды и воды. Их даже не получается охарактеризовать как дети беспризорники, ибо большинство из них живут в городе или селениях. Просто у самих родителей зачастую не хватает средств к существованию, поэтому и их дети вынуждены терпеть лишения.

К счастью, существует значительное количество разных организаций оказывающие им помощь. Однако для полого решения ситуации этого всё ещё недостаточно. Поэтому крайне важно в такие дни говорить об этой проблеме.