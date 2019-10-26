ИА «Ореанда-Новости» На лидерских позициях среди российских вузов МГУ им. М.В. Ломоносова. Университет оказался выше всех отечественных конкурентов в рейтинге U.S. News Best Global Universities и занял 266-место. Московский инженерно-физический институт на 388-ой позиции. На 402-ом месте ещё один столичный вуз, Московский физико-технический институт.

Рейтинг составляется больше 30 лет. До недавних пор в него входили лишь американские университеты. В этом году в рейтинге оказались 1500 вузов из 80 стран мира. Ещё три года назад в рейтинге участвовали всего 4 университета России, теперь их уже 17.