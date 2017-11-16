ЮНИСЕФ, ВОЗ и ВПП призвали коалицию во главе с Саудовской Аравией не дать миллионам йеменцев умереть от голода
16.11.2017, 19:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Несмотря на то, что коалиция во главе с Саудовской Аравией частично сняла блокаду с Йемена, большая часть воздушных, морских и наземных границ этой страны остаётся закрытой. Эта блокада усугубляет и без того катастрофическую ситуацию, в которой оказались жители Йемена. Об этом говорится в совместном заявлении глав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы (ВПП).
Его авторы призвали немедленно открыть границы и обеспечить доставку гуманитарных грузов людям, которые остро нуждаются в помощи. "Им нужны лекарства, вакцины и продовольствие, чтобы избежать голода и болезней. Без этой помощи тысячи ни в чём неповинных людей, включая многих детей, просто погибнут", - говорится в заявлении.
Главы трёх учреждений ООН напоминают, что 20 миллионов человек в Йемене, включая 11 миллионов детей, срочно нуждаются в помощи. По меньшей мере 14,8 миллионов не имеют возможности обратиться к врачу. Число случаев холеры достигло 900 тысяч, начала также распространяться дифтерия. 17 миллионов человек недоедают, и 7 миллионов могут умереть от голода без продовольственной помощи.
Авторы заявления – Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос, Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк и Исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли.
Его авторы призвали немедленно открыть границы и обеспечить доставку гуманитарных грузов людям, которые остро нуждаются в помощи. "Им нужны лекарства, вакцины и продовольствие, чтобы избежать голода и болезней. Без этой помощи тысячи ни в чём неповинных людей, включая многих детей, просто погибнут", - говорится в заявлении.
Главы трёх учреждений ООН напоминают, что 20 миллионов человек в Йемене, включая 11 миллионов детей, срочно нуждаются в помощи. По меньшей мере 14,8 миллионов не имеют возможности обратиться к врачу. Число случаев холеры достигло 900 тысяч, начала также распространяться дифтерия. 17 миллионов человек недоедают, и 7 миллионов могут умереть от голода без продовольственной помощи.
Авторы заявления – Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос, Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк и Исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли.
Источник: ООН