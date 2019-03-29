ИА «Ореанда-Новости». НАСА совместно объявили набор для всех, кто сможет пролежать два месяца в кровати, при этом не вставая с неё, за вознаграждение в 19 тысяч долларов.



Тысячи возможных конкурсантов уже подали заявку на участие в мероприятии.



Для того, чтобы влиться в ряды 24-х испытуемых, нужно пройти специальный отбор, включающий в себя, помимо заполнения анкеты, собеседование и психологическую оценку устойчивости.

Как было заявлено, выявление психологической оценки устойчивости участников эксперимента нужно для минимизации риска досрочного выхода участника из проекта.

Эксперимент состоит из 15 дней подготовки, 60 дней в кровати, в ходе которых более 100 учёных будут проводить различные исследования с целью выяснить влияние невесомости на человеческий организм, и 14-дневной реабилитации.



Эксперимент не подразумевает абсолютную изоляцию участников, хоть они и будут размещены в отдельные боксы и им будут запрещены визиты родных и друзей. Участникам можно будет пользоваться телефоном, интернетом и телевизором.

