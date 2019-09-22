Дороги будут перекрыты с 7:30 до 13:00.

Стоит отметить, что забег проходит уже 14 год подряд, но в первый раз спортсмены побегут из пригородной территории в жилой городской массив.

Старт состоится от ледовой арены «Трактор». Бегуны последуют по следующим улицам: Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Академика Королёва и Университетской Набережной.

На выбор участникам марафона предоставили три дистанции: 42, 2 километра, половину – 21,1 километр и одиночный круг, который составляет 10, 5 километра. Стоимость участия варьируется от 500 до 1200 рублей.