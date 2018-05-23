ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мало кто знает, но 23 мая является особенным днем для черепах. Как не странно это прозвучит, но Всемирный День черепахи (World Turtle Day), празднуется во множестве государствах. Так, как и зачем появился подобное мероприятие, посвящённое этому, символизирующему мудрость, достаток и долголетие животному?

Всемирный день черепахи появился еще в далеком 2000 году, по предложению Американского сообщества по спасению черепах (American Tortoise Rescue). Она в свою очередь была организована американскими активистами в штате Калифорния с целью спасти популяцию черепах, проживающих в местных землях. Ввиду деятельности людей и разросшегося города, риск исчезновения местного вида был весьма велик.

Основная цель данного мероприятия — это привлечение общественного внимания к массовому вымиранию многих видов черепах в связи с человеческой деятельностью. 23 мая активисты приезжают в ареолы обитания черепах, где, публично всячески помогая животным, переводя их по улице или отчищая пляжи с их яйцами.

Однако день черепахи празднуется не только в местах с этим видом животных, но и даже там, где они никогда не проживали. 23 мая желающие присоединиться к празднику, исключают из меню еду, приготовленную из черепахи, а также не пользуются сделанными из черепашьего панциря предметами, такими как коробочки или заколки для волос.

Мероприятие, однако, не ограничивается только благотворительной помощью братьям нашим меньшим. Проводятся различного рода маскарады, где все люди одеты в костюмы черепах, происходят разного рода представления, танцы черепах, а также само собой вкусная трапеза. Кто знает, может и России эта традиция, когда ни будь станет популярной.

Черепахи являются одним четырех ныне известных представителей пресмыкающихся. Всего в мире на данный момент установлено свыше 340 видов этих созданий. Большинство черепах являются земноводными, однако существуют и исключительно сухопутные виды. Расположены они как правило в тропических или умеренных климатических зонах практически во всех частях света. Вид черепах проживает на Земле около 220 миллионов лет.