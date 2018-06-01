Оренда-Новости. На мотоциклетной гонке, которая организовывается на острове Мэн каждый год в Ирландском море, произошла автокатастрофа, повлекшая за собой смерть, ставшую уже 256-й за всю историю данных соревнований.

В период тренировочных мероприятий в преддверии турнира свершилось страшное происшествие унесшее жизнь тридцати летнего Дэна Нина. За месяц до соревнования, коренной житель Мэна побеждал в заездах и устанавливал рекорды.

На первом круге сессии произошла столкновение экипажа. Изначально арбитры гонки получили сигнал о том, что произошло возгорание дерева недалеко от трассы в Чёртауне. Незамедлительно на место происшествия выехал пожарный экипаж. Через какое-то время поступило сообщение о том, что в ЧП попал один из участников. Дополнительно организаторы отправили медицинскую бригаду.

Несмотря на молниеносное реагирование экстренных служб, Нин был обречён. Он погиб на месте аварии из-за многочисленных травм, полученных во время столкновения. Кроме того, по пути к месту происшествия спасательный автомобиль с судьями совершил аварию с ещё одной гоночной машиной, вследствие чего водитель был экстренно доставлен в больницу. В этой ситуации обошлось без жертв. Организаторы ASU Events Ltd выразили соболезнования родственникам погибшего.

Ранее Дэну Нин уже трижды удавалось становиться первым на этой гонке в трёх разнообразных классах. Isle of Man TT - гонки на мотоциклах, которые считаются, по мнению большинства любителей этого вида спорта, самыми престижными среди гонок мотоциклов, во всем мире. С середины двадцатого века и на протяжении 27 лет, данный турнир выполнял функцию одного из этапов Первенства мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Затем в 1976 году он был перенесён в Великобританию. Для того чтобы не потерять свою значимость, автогонки на Man стали частью чемпионата TT. Начиная с 1989 года, состязание стало организовываться при участии местного департамента туризма в рамках фестиваля Isle of Man TT.