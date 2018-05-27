ОРЕАНДА-НОВОСТИ Праздник Троицы традиционно отмечается в Воскресение на 50 день по прошествии пасхи. Данное торжество за всё время своего существования успело обрасти множеством примет и обычаев. К примеру, одна из традиций данного праздника это украшение жилища различными растениями и цветами для обеспечения свежести в жилище.

Ещё одно название праздника Троицы — Зелёные Святки. Подобное наименование связано с тем, что этот день выпадает на окончание весны, тем самым он как бы символизирует прощание с этим временем года и приветствие подступающего лета. Ежегодное обновление природы так же символизирует начало чего-то нового и светлого.

Первоначальная версия праздника появилась еще в Древнем Риме во времена язычества. Тогда этот день носил слегка другое название, а именно День Роз (Rosaria). Он олицетворял чествование памяти предков, когда на их могилы клались цветы и растения в то время, как другие люди играли на музыкальных инструментах и пели. Кстати, этот праздник до сих пор празднуют в Италии, правда теперь его называют «Розовое воскресение» или «Пасха Роз».

Впоследствии этот праздник стал популярен на Балканах и затем, во всей Европе. В Россию этот праздник тоже пришел и получил название Русалия, который так же олицетворял день памяти по умершим. Однако после принятия христианства его переименовали в День Троицы, после чего он стал иметь совершенно другой подтекст. Это, кстати, объясняет огромное количество различных суеверий и предрассудков, связанных с этим днем. Ведь само учение христианства категорически осуждает различные суеверия пологая, что таким образом люди находят себе замену Богу в лице нечистой силы.

Согласно Евангелию по прошествии пятидесяти дней после Воскресения Христа, апостолы были наделены Богом возможностью говорить на языке, который был понятен всем народам мира. После чего они пошли по свету проповедуя слово и волю Бога. Этот день считается одним из ключевых среди христиан и почитается на равных с Пасхой и Рождеством.