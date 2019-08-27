ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с данными, изложенными в докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при участии «Росатома», число россиян, попадающих в так называемую квалификационную яму (англ.: skills mismatch), то есть сотрудников, компетенции которых избыточны либо недостаточны для выполняемой работы, достигает почти 34 миллионов.

«Квалификационная яма» возникает по воздействием различных факторов, среди которых в настоящее время ключевое место занимает стремительное развитие новых технологий.

Данная проблема является общемировой: согласно подсчётам, около 1,3 миллиарда человек, 23 % всех сотрудников на планете, выполняют работу, не соответствующую их навыкам. В докладе указывается, что, например, в Северной Америке их насчитывается 87,6 миллиона, в Южной Америке – 58,6 миллиона.