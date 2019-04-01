ИА «Ореанда-Новости»В Чехии столкнулись троллейбус и трамвай, в ДТП пострадали 40 человек.

О происшествии пишет ТАСС со ссылкой на представителя национальной службы спасателей и пожарных Ярослава Мирошки.

Авария произошла в понедельник 1 апреля на центральных улицах города Брно.Лобовое столкновение двух транспортных средств привело к тому, что 40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пять из них были доставлены в больницу и помещены в отделение интенсивной терапии, у них диагностированы серьёзные повреждения. Причины аварии устанавливают сотрудники полиции. По одной из версий, водитель троллейбуса не успел нажать на тормоз, когда на перекрёстке появился трамвай.

На данный момент участок, где произошло столкновение, закрыт для движения.