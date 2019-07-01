ИА "Ореанда-Новости" В этот день, сорок лет назад, компания японского происхождения Sony выпустила свой премьерный плеер под маркой Walkman. Стоит отметить, что, несмотря на поистине революционное открытие в области мобильного прослушивания музыки, успех этого изобретения был для Sony скорее неожиданностью, чем тщательно спланированным шагом в маркетинге.

С 1979 года вышло несколько поколений плееров линейки Walkman. Поймав всеобщий спрос на этот вид продукции, компания выпускала новые, всё более портативные и мощные, плееры. Например, модель 1981 года уже не зажёвывала кассетную ленту, модель 1983 года была сама размером с кассету. В этом же 1983 году Sony выпускает и первый плеер для CD-дисков. В 2004 году расширяет память плеера до двадцати гигабайт, что позволяло меломану слушать музыку до тридцати часов без дополнительной подзарядки.

В течение многих лет плееры марки Walkman уверенно удерживали пальму первенства среди покупателей. Само наименование стало нарицательным. Однако, с усилением конкуренции, особенно со стороны компании Apple, компания Sony постепенно ослабила свои позиции, уступая «яблочному» гиганту в новых технологиях.

Компания Sony решила отметить свой юбилей с 1 по 9 июля. В токийском парке Sony Ginza выступят сорок известных людей, которые расскажут о том, как они впервые стали обладателями этого легендарного плеера и какие ощущения они при этом испытали. Все модели плееров марки Walkman будут продемонстрированы зрителям.

Компания Sony по-прежнему занимаются выпуском флэш-плееров, однако, прежней популярности они уже не получают. Причина такого невнимания со стороны покупателей заключается в огромной популярности смартфонов.