При столкновениях демонстрантов в секторе Газа с израильскими военными погибли 59 палестинцев, в том числе, 8 детей.

Общее количество раненых приближается к трем тысячам человек.

Поводом для столкновений послужила церемония открытия американского диппредставительства в Иерусалиме. В понедельник демонстранты применяли самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, в ответ израильские военные открыли огонь.

Премьер Израиля считает, что подобные действия являются «самозащитой».

Выступления в секторе Газа проходят уже не первый месяц. За это время погибло более ста палестинцев. Пик выступлений должен прийтись на вторник. В этот же день в Нью-Йорке состоится экстренное заседание ООН.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп анонсировал намерение перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Фактически этот процесс займет несколько лет, так как понадобится построить новое здание дипломатического представительства.

Восточная часть Иерусалима считается спорной территорией. По этой причине посольства большинства стран мира расположены в Тель-Авиве. С решением Трампа не согласились не только исламские государства, но и страны Запада. Европейские политики считают, что подобные действия со стороны Вашингтона приведут к обострению ситуации на Ближнем Востоке.