01.12.2019, 16:24
6 декабря состоится встреча премьер-министров РФ и Белоруссии
ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министры двух стран в телефонном разговоре договорились встретиться 6 декабря.
Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас также обсудили во время телефонного разговора работу России и Белоруссии по согласованию интеграционных карт. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Белоруссии.
Медведевым также в телефонной беседе были высказаны слова поздравления Сергею Румасу с юбилеем. Известно, что телефонный разговор двух премьер-министров состоялся по инициативе России.
Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас также обсудили во время телефонного разговора работу России и Белоруссии по согласованию интеграционных карт. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Белоруссии.
Медведевым также в телефонной беседе были высказаны слова поздравления Сергею Румасу с юбилеем. Известно, что телефонный разговор двух премьер-министров состоялся по инициативе России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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