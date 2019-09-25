До выхода на пенсию дама была актрисой в театре, а также работала фармацевтом в аптеке Санкт-Петербурга.



Валентина быстро взлетела на верхние строчки рейтингов после того, как попала в модельное агентство Oldushka. Она принимала участие во многих показах российских дизайнеров и получила звание модели года по версии Glamour.



Сейчас Валентина достигла новых высот – она снимется в рекламной компании ’Oreal Paris без ретуши. По словам пожилой модели, многим женщинам тяжело привыкнуть к возрастным изменениям. Однако Валентина Ясень считает, что возраст не предел мечтаниям.