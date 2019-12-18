Землетрясение произошло в воскресенье, 15 декабря, около 06-11 по местному времени или а 09-11 по МСК. Магнитуда составила 6,8 баллов. Эпицентр находился на глубине около 28,2 километров под землёй и в 5 километрах от населённого пункта Магсайсай.Также было зафиксировано полное разрушение почти 1,5 тысяч жилых помещений и 58 объектов инфраструктуры. Спасательные работы были прекращены во вторник, 17 декабря.