Посол России в США Анатолий Антонов назвал антироссийским и недружественным шагом действия властей США, вошедших на территорию генконсульства в Сиэтле.

Он напомнил, что именно в этот день 73 года назад солдаты и офицеры советской и американской армии встретились на Эльбе. «И вот сегодня этот прекрасный день омрачен американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими. Сегодня американские власти срезали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле», - заявил Антонов журналистам.

Он отметил, что уже далеко не впервые власти США идут на нарушение всевозможных конвенций и международных норм.

В среду представители госдепа сломали замок и вошли в здание российского консульства. Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что речь идет не просто о нарушении международных норм, а фактически осуществлении рейдерского захвата здания. В Москве пообещали ответить на эти недружественные действия.

В свою очередь, официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт оправдала такие шаги Вашингтона. ««Сегодня чиновники госдепартамента прошлись по зданию в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого «вторжения», просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России», - написала Науэрт в микроблоге.

Ранее США потребовали закрыть консульство и освободить его в срок до 25 апреля, что и было выполнено российской стороной.