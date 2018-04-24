Министры иностранных дел G7 в итоговом коммюнике по результатам встречи в Торонто обвинили Россию в дестабилизирующем поведении.

«Мы привержены защите и продвижению международной системы, основанной на правилах. Она выступает против безответственного и дестабилизирующего поведения России, в том числе вмешательства в демократические системы других стран… Несмотря на это мы продолжим сотрудничать с Россией по вопросам региональных кризисов и глобальных вызовов», - говорится в итоговом заявлении.

Министры заявили о готовности ужесточить санкции против России. В заявлении отмечается, что санкции могут быть сняты только при неукоснительном исполнении Россией Минских договоренностей. При этом в Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной выполнения Минских договоренностей.

«Большая семерка» также поддержала позицию официального Лондона по инциденту в Солсбери, где был отправлен Сергей Скрипаль и его дочь. «Мы разделяем оценки Великобритании о том, что ответственность за атаку весьма вероятно несет Российская Федерация, и что альтернативных правдоподобных объяснений нет. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери», - заключили главы МИД.

Также они потребовали от Москвы раскрыть детали разработки вещества «Новичок».

Наконец, не дает Западу покоя и «российская пропаганда. На встрече в Канаде главы иностранных дел G7 договорились создать специальную группу «для изучения пагубного поведения России». Ожидается, что основной задачей группы станет борьба с российской пропагандой.