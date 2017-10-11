Число детей и подростков, страдающих ожирением, за последние 40 лет выросло в 10 раз
11.10.2017, 20:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Число детей и подростков, страдающих ожирением, за последние 40 лет выросло в 10 раз. К такому выводу пришли авторы нового исследования, проведённого лондонским Имперским колледжем совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Они проанализировали показатели массы тела и роста почти 130 миллионов человек старше пяти лет.
Эксперты утверждают, что если существующая тенденция не изменится, то количество детей и подростков с излишним весом и ожирением к 2022 году превысит число детей с дефицитом массы тела.
Причины такой тревожной ситуации – разнообразны. Главная, по мнению д-ра Фионы Булл, в том, что наш мир стремительно меняется.
"За последние 40 лет произошли кардинальные изменения в том, что касается продуктов питания, порций, поведения, потребления. Всё более доступны продукты, прошедшие техническую обработку. Они широко рекламируются и цены на них гораздо ниже. И судя по тому, что проблема ожирения существует в большинстве регионов, мы все потребляем такие продукты", - сказала Фиона Булл.
Показатели ожирения у взрослых тоже выросли: со 100 млн. в 1975 году до 671 млн. в 2016 году. Больше всего людей, страдающих излишним весом, живёт в Полинезии и Микронезии. За ними следует группа англоязычных развитых стран, список которых возглавляют США. В Европейском регионе ВОЗ ожирение отмечено у 23 процентов женщин и 20 процентов мужчин. Что касается детского ожирения, то самые высокие показатели зафиксированы на Мальте и в Греции, а самые низкие – в Молдове.
Излишний вес приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и другим проблемам со здоровьем. Он зачастую является причиной стигмы и издевательств, от которых особенно страдают дети.
В ВОЗ призывают, прежде всего, тщательно исследовать причины такого резкого роста масштабов ожирения, и разработать меры, которые помогли бы повернуть эту тенденцию вспять.
Эксперты утверждают, что если существующая тенденция не изменится, то количество детей и подростков с излишним весом и ожирением к 2022 году превысит число детей с дефицитом массы тела.
Причины такой тревожной ситуации – разнообразны. Главная, по мнению д-ра Фионы Булл, в том, что наш мир стремительно меняется.
"За последние 40 лет произошли кардинальные изменения в том, что касается продуктов питания, порций, поведения, потребления. Всё более доступны продукты, прошедшие техническую обработку. Они широко рекламируются и цены на них гораздо ниже. И судя по тому, что проблема ожирения существует в большинстве регионов, мы все потребляем такие продукты", - сказала Фиона Булл.
Показатели ожирения у взрослых тоже выросли: со 100 млн. в 1975 году до 671 млн. в 2016 году. Больше всего людей, страдающих излишним весом, живёт в Полинезии и Микронезии. За ними следует группа англоязычных развитых стран, список которых возглавляют США. В Европейском регионе ВОЗ ожирение отмечено у 23 процентов женщин и 20 процентов мужчин. Что касается детского ожирения, то самые высокие показатели зафиксированы на Мальте и в Греции, а самые низкие – в Молдове.
Излишний вес приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и другим проблемам со здоровьем. Он зачастую является причиной стигмы и издевательств, от которых особенно страдают дети.
В ВОЗ призывают, прежде всего, тщательно исследовать причины такого резкого роста масштабов ожирения, и разработать меры, которые помогли бы повернуть эту тенденцию вспять.
Источник: ООН