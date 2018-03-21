21.03.2018, 14:21
Доклад ООН: в Турции происходят произвольные задержания, пытки, массовые увольнения госслужащих
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С июля 2016 года власти Турции неоднократно продлевали режим чрезвычайного положения - по мнению экспертов ООН, зачастую, не имея на то объективных оснований. На этом фоне происходили многочисленные нарушения прав человека: от произвольных задержаний до пыток и жестокого обращения с заключёнными. Авторы доклада считают, что действия властей подрывают принцип верховенства закона и могут иметь "далеко идущие последствия для институтов и социально-экономической ткани" турецкого общества.
Власти Турции, согласно сообщениям, задержали около ста беременных или только что родивших женщин только потому, что их мужей подозревали в связях с террористами
"Власти Турции, согласно сообщениям, задержали около ста беременных или только что родивших женщин только потому, что их мужей подозревали в связях с террористами", - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. "Это - одно из самых тревожных сообщений, изложенных в докладе", - добавил он. По словам главного правозащитника ООН, одних женщин содержали в камере вместе с детьми, других насильственно разлучили с ребёнком. "Это просто возмутительно, жестоко и, конечно, не имеет никакого отношения к безопасности страны", - подчеркнул Верховный комиссар ООН.
Во многих случаях уволенные госслужащие оставались без жилья. "Если режим чрезвычайного положения вводили для восстановления демократических институтов, как это утверждают власти, неясно, каким образом выселение семей из принадлежащих государству квартир, может способствовать этой цели", - говорится в докладе.
Это просто возмутительно, жестоко и, конечно, не имеет никакого отношения к безопасности страны
По данным ООН, в рамках борьбы с терроризмом турецкие власти закрыли более 100 тысяч вебсайтов и спутниковых телеканалов, в том числе освещающих положение курдского этнического меньшинства. Авторы доклада назвали "проблематичными" и результаты недавнего референдума в Турции, которые предусматривают расширение полномочий президента и ослабляют независимость судебной и законодательной ветвей власти.
Эксперты ООН рекомендовали Турции немедленно отменить режим чрезвычайного положения, восстановить деятельность демократических институтов и пересмотреть законодательные акты, которые противоречат международному праву. Авторы доклада также потребовали расследовать случаи нарушения прав человека и выдать компенсацию людям, ставшим жертвами "произвола".
Доклад основан на информации, собранной в ходе 104 собеседований с пострадавшими, членами их семей и очевидцами указанных событий.
Власти Турции, согласно сообщениям, задержали около ста беременных или только что родивших женщин только потому, что их мужей подозревали в связях с террористами
"Власти Турции, согласно сообщениям, задержали около ста беременных или только что родивших женщин только потому, что их мужей подозревали в связях с террористами", - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. "Это - одно из самых тревожных сообщений, изложенных в докладе", - добавил он. По словам главного правозащитника ООН, одних женщин содержали в камере вместе с детьми, других насильственно разлучили с ребёнком. "Это просто возмутительно, жестоко и, конечно, не имеет никакого отношения к безопасности страны", - подчеркнул Верховный комиссар ООН.
Во многих случаях уволенные госслужащие оставались без жилья. "Если режим чрезвычайного положения вводили для восстановления демократических институтов, как это утверждают власти, неясно, каким образом выселение семей из принадлежащих государству квартир, может способствовать этой цели", - говорится в докладе.
Это просто возмутительно, жестоко и, конечно, не имеет никакого отношения к безопасности страны
По данным ООН, в рамках борьбы с терроризмом турецкие власти закрыли более 100 тысяч вебсайтов и спутниковых телеканалов, в том числе освещающих положение курдского этнического меньшинства. Авторы доклада назвали "проблематичными" и результаты недавнего референдума в Турции, которые предусматривают расширение полномочий президента и ослабляют независимость судебной и законодательной ветвей власти.
Эксперты ООН рекомендовали Турции немедленно отменить режим чрезвычайного положения, восстановить деятельность демократических институтов и пересмотреть законодательные акты, которые противоречат международному праву. Авторы доклада также потребовали расследовать случаи нарушения прав человека и выдать компенсацию людям, ставшим жертвами "произвола".
Доклад основан на информации, собранной в ходе 104 собеседований с пострадавшими, членами их семей и очевидцами указанных событий.
Источник: ООН