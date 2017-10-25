Генсек ООН: ЦАР может стать мирной и процветающей страной
25.10.2017, 20:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международное сообщество должно проявить солидарность с Центральноафриканской Республикой не только для того, чтобы прекратить страдания ее народа – мы можем помочь построить новую процветающую страну, которая будет жить в мире и безопасности. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в ЦАР на пресс-конференции после своей встречи с президентом этой страны.
"В Центральноафриканской Республике есть демократически избранные институты, есть и политическая воля, благодаря которой недавно был расширен состав правительство. В ЦАР наладили политический диалог, в том числе с вооруженными группами, что позволяет рассчитывать на мир в будущем. Также стало ясно, что религиозные разногласия не столь глубоки", - сказал глава ООН.
По словам Гутерриша, межэтническая рознь стала следствием политических манипуляций. Он призвал все духовных и гражданских лидеров страны принять непосредственное участие в процессе примирения и помочь наладить мир между людьми, которые всегда мирно сосуществовали и стремятся вернуться к единству.
Он также призвал международное сообщество содействовать расширению возможностей и увеличению численности сил Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР, чтобы усилить защиту населения в этой стране.
Напомним, что свержение президента страны повстанцами в марте 2013 года стало началом жестоких межэтнических столкновений.
"В Центральноафриканской Республике есть демократически избранные институты, есть и политическая воля, благодаря которой недавно был расширен состав правительство. В ЦАР наладили политический диалог, в том числе с вооруженными группами, что позволяет рассчитывать на мир в будущем. Также стало ясно, что религиозные разногласия не столь глубоки", - сказал глава ООН.
По словам Гутерриша, межэтническая рознь стала следствием политических манипуляций. Он призвал все духовных и гражданских лидеров страны принять непосредственное участие в процессе примирения и помочь наладить мир между людьми, которые всегда мирно сосуществовали и стремятся вернуться к единству.
Он также призвал международное сообщество содействовать расширению возможностей и увеличению численности сил Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР, чтобы усилить защиту населения в этой стране.
Напомним, что свержение президента страны повстанцами в марте 2013 года стало началом жестоких межэтнических столкновений.
Источник: ООН