Генсек ООН: единство должно стать путеводной звездой для человечества
02.01.2018, 12:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии Нового года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предостережением о том, что мир свернул с пути, ведущего к миру. Он призвал сделать "единство" ключевым словом наступающего года.
В новогоднем послании глава ООН напомнил, что, вступая в должность предложил объявить 2017 год годом мира. Однако, по его словам, мир резко пошёл в обратном направлении: сегодня углубляются конфликты, страх перед ядерным оружием никогда не был так велик со времени "холодной войны", в мире происходят ужасающие нарушения прав человека. Углубляется неравенство, на подъёме национализм и ксенофобия. А изменение климата происходит такими темпами, что человечество не успевает на него реагировать.
"По случаю Нового 2018 года я обращаюсь к вам не с призывом, а с предостережением, - сказал Генеральный секретарь. - Я бью тревогу".
При этом Антониу Гутерриш убеждён, что "мы можем сделать наш мир более стабильным и безопасным": "Мы можем урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить общие ценности. Но мы можем сделать это лишь сообща".
По его словам, "путеводной звездой" для человечества должно стать единство.
"Я призываю всех лидеров в преддверии Нового года заявить о своей решимости сократить неравенство, преодолеть разногласия, восстановить доверие, объединив людей вокруг общих целей", - обратился ООН к мировым лидерам.
В новогоднем послании глава ООН напомнил, что, вступая в должность предложил объявить 2017 год годом мира. Однако, по его словам, мир резко пошёл в обратном направлении: сегодня углубляются конфликты, страх перед ядерным оружием никогда не был так велик со времени "холодной войны", в мире происходят ужасающие нарушения прав человека. Углубляется неравенство, на подъёме национализм и ксенофобия. А изменение климата происходит такими темпами, что человечество не успевает на него реагировать.
"По случаю Нового 2018 года я обращаюсь к вам не с призывом, а с предостережением, - сказал Генеральный секретарь. - Я бью тревогу".
При этом Антониу Гутерриш убеждён, что "мы можем сделать наш мир более стабильным и безопасным": "Мы можем урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить общие ценности. Но мы можем сделать это лишь сообща".
По его словам, "путеводной звездой" для человечества должно стать единство.
"Я призываю всех лидеров в преддверии Нового года заявить о своей решимости сократить неравенство, преодолеть разногласия, восстановить доверие, объединив людей вокруг общих целей", - обратился ООН к мировым лидерам.
Источник: ООН