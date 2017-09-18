Глава ООН рассказал о реформе ООН
18.09.2017, 22:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реформа ООН необходима, прежде всего, для того, чтобы Организация могла эффективно выполнять свою миссию: помогать тем, кто страдает от конфликтов, не может выбраться из бедности, чьи права попираются. Об этом заявил Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, выступая на заседании Высокого уровня, посвящённого реформированию ООН.
Он рассказал делегатам о своих планах в этой области и о том, что уже сделано. Участники заседания подписали Декларацию в поддержку реформы ООН.
"Меня как-то спросили: "Что не даёт Вам спать по ночам?", и я ответил: "Бюрократия"", - так начал своё выступление Антониу Гутерриш.
Он отметил, что в XXI веке в центре деятельности ООН должны быть люди, а не процедуры, результаты, а не бюрократия.
"Люди живут в бедности и изоляции, становятся жертвами конфликтов, им отказывают в правах и попирают их достоинство, в нашей помощи нуждаются и те, кто стремится воплотить свои мечты и идеи. Именно ради них мы должны провести реформу, а также ради налогоплательщиков, которые своим трудом оплачивают столь необходимую деятельность.
Реформа нужна и всем, кто служит под флагом ООН и выполняет жизненно важную работу. Они заслуживают системной поддержки".
Генеральный секретарь уже представил государствам-членам Организации план всесторонней и смелой реформы. По его словам, по многим направлениям уже удалось добиться прогресса. Антониу Гутерриш напомнил, что в ООН запущена принципиально новая стратегия по ликвидации сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств.
"Мы реформируем всю систему обеспечения мира и безопасности с тем, чтобы укрепить нашу способность предупреждать конфликты, более активно осуществлять посредническую деятельность и повысить эффективность и рентабельность миротворческих операций", - сообщил глава ООН. Он добавил, что реформа идёт и в области развития.
Деятельность ООН должна быть больше ориентирована на потребности на местах и лучше скоординирована.
В числе других целей реформы Антониу Гутерриш назвал достижение гендерного баланса в организации, защиту тех сотрудников, кто сигнализирует о нарушениях и укрепление структур в области борьбы с терроризмом.
Он отметил, что для выполнения этих задач необходима широкомасштабная реформа в области менеджмента. Она должна включать упрощение процедур и децентрализацию процесса принятия решений, повышение прозрачности, эффективности и ответственности.
Заседание высокого уровня, посвящённое реформе ООН, было созвано по инициативе США. В нём принял участие президент Трамп, который выразил поддержку усилиям Генерального секретаря в области реформирования Организации. Вместе с США 128 государств-членов ООН подписали Декларацию в поддержку реформы ООН и это число продолжает расти.
Он рассказал делегатам о своих планах в этой области и о том, что уже сделано. Участники заседания подписали Декларацию в поддержку реформы ООН.
"Меня как-то спросили: "Что не даёт Вам спать по ночам?", и я ответил: "Бюрократия"", - так начал своё выступление Антониу Гутерриш.
Он отметил, что в XXI веке в центре деятельности ООН должны быть люди, а не процедуры, результаты, а не бюрократия.
"Люди живут в бедности и изоляции, становятся жертвами конфликтов, им отказывают в правах и попирают их достоинство, в нашей помощи нуждаются и те, кто стремится воплотить свои мечты и идеи. Именно ради них мы должны провести реформу, а также ради налогоплательщиков, которые своим трудом оплачивают столь необходимую деятельность.
Реформа нужна и всем, кто служит под флагом ООН и выполняет жизненно важную работу. Они заслуживают системной поддержки".
Генеральный секретарь уже представил государствам-членам Организации план всесторонней и смелой реформы. По его словам, по многим направлениям уже удалось добиться прогресса. Антониу Гутерриш напомнил, что в ООН запущена принципиально новая стратегия по ликвидации сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств.
"Мы реформируем всю систему обеспечения мира и безопасности с тем, чтобы укрепить нашу способность предупреждать конфликты, более активно осуществлять посредническую деятельность и повысить эффективность и рентабельность миротворческих операций", - сообщил глава ООН. Он добавил, что реформа идёт и в области развития.
Деятельность ООН должна быть больше ориентирована на потребности на местах и лучше скоординирована.
В числе других целей реформы Антониу Гутерриш назвал достижение гендерного баланса в организации, защиту тех сотрудников, кто сигнализирует о нарушениях и укрепление структур в области борьбы с терроризмом.
Он отметил, что для выполнения этих задач необходима широкомасштабная реформа в области менеджмента. Она должна включать упрощение процедур и децентрализацию процесса принятия решений, повышение прозрачности, эффективности и ответственности.
Заседание высокого уровня, посвящённое реформе ООН, было созвано по инициативе США. В нём принял участие президент Трамп, который выразил поддержку усилиям Генерального секретаря в области реформирования Организации. Вместе с США 128 государств-членов ООН подписали Декларацию в поддержку реформы ООН и это число продолжает расти.
Источник: ООН