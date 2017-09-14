Глава ООН надеется на успех переговоров по Сирии в Астане
14.09.2017, 19:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Астане начался очередной раунд мирных переговоров по Сирии с участием России, Ирана и Турции. Представители ООН участвуют в них в качестве наблюдателей. Накануне в ходе пресс-конференции для журналистов Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выразил надежду, что участники этой встречи смогут "достичь прогресса".
"Я надеюсь, что в ближайшее время, как в Астане, так и в Женеве удастся достичь прогресса в деле продвижения к политическому урегулированию, к созданию условий для стабилизации в Сирии", - заявил Генеральный секретарь.
Отвечая на вопрос журналиста о том "согласен ли он с утверждением, что гражданская война в Сирии закончена и что теперь речь идёт о борьбе с терроризмом, Генеральный секретарь ООН заявил, что в этой стране одновременно происходит много процессов.
"В Сирии происходит много различных процессов. Есть зоны деэскалации, в некоторых из них есть проблемы. Всё ещё происходят боевые столкновения. Пока нет политического соглашения между правительством и оппозицией", - заявил Генеральный секретарь ООН. Он добавил, что борьба с терроризмом в Сирии ведётся на разных фронтах и различными методами. Он добавил, что в стране сохраняется "опасность распада".
"Всё это важно принимать во внимание", - добавил глава ООН.
Он подчеркнул, что в этой ситуации международное сообщество должно и дальше уделять Сирии большое внимание.
"Я надеюсь, что в ближайшее время, как в Астане, так и в Женеве удастся достичь прогресса в деле продвижения к политическому урегулированию, к созданию условий для стабилизации в Сирии", - заявил Генеральный секретарь.
Отвечая на вопрос журналиста о том "согласен ли он с утверждением, что гражданская война в Сирии закончена и что теперь речь идёт о борьбе с терроризмом, Генеральный секретарь ООН заявил, что в этой стране одновременно происходит много процессов.
"В Сирии происходит много различных процессов. Есть зоны деэскалации, в некоторых из них есть проблемы. Всё ещё происходят боевые столкновения. Пока нет политического соглашения между правительством и оппозицией", - заявил Генеральный секретарь ООН. Он добавил, что борьба с терроризмом в Сирии ведётся на разных фронтах и различными методами. Он добавил, что в стране сохраняется "опасность распада".
"Всё это важно принимать во внимание", - добавил глава ООН.
Он подчеркнул, что в этой ситуации международное сообщество должно и дальше уделять Сирии большое внимание.
Источник: ООН