Глава ООН обеспокоен жестокими разгонами протестов в Демократической Республике Конго
03.01.2018, 18:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с событиями в Демократической Республике Конго. Силы национальной безопасности страны жестоко разогнали акции протеста в столице, Киншасе, и ряде других городов.
По разным оценкам, погибли до 12 человек, ещё несколько получили ранения. 120 человек были арестованы.Глава ООН призвал власти страны проявлять сдержанность и уважать права граждан на свободу слова и мирные собрания.
Антониу Гутерриш также призвал конголезские политические силы соблюдать принципы политического соглашения от 31 декабря 2016 года.
По словам Генсека, соглашение – единственный надёжный путь к проведению выборов, мирной передаче власти и укреплению стабильности в Конго.
По разным оценкам, погибли до 12 человек, ещё несколько получили ранения. 120 человек были арестованы.Глава ООН призвал власти страны проявлять сдержанность и уважать права граждан на свободу слова и мирные собрания.
Антониу Гутерриш также призвал конголезские политические силы соблюдать принципы политического соглашения от 31 декабря 2016 года.
По словам Генсека, соглашение – единственный надёжный путь к проведению выборов, мирной передаче власти и укреплению стабильности в Конго.
Источник: ООН