Глава ООН: права человека и национальный суверенитет идут рука об руку
27.02.2018, 16:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Напомнив, что в субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, в которой призвал все стороны конфликта в Сирии прекратить боевые действия на 30 дней, глава ООН подчеркнул, что в такого рода документах "есть смысл, только если они эффективно выполняются".
"Я рассчитываю, что резолюция будет немедленно выполнена и её положения будут соблюдаться, особенно в части обеспечения немедленного, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа с целью доставки продовольствия и оказания помощи нуждающимся, эвакуации больных и раненых, а также облегчения страданий сирийского народа", - отметил Генеральный секретарь ООН. Он сообщил членам Совета о том, что гуманитарные учреждения ООН готовы предоставить помощь и эвакуировать раненых из Восточной Гуты, которая, по его словам, превратилась в "ад".
"Восточная Гута не может ждать", - заявил глава ООН. Он напомнил всем сторонам о необходимости соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить защиту объектов гражданской инфраструктуры.
Говоря о приближающейся 70-й годовщине Всеобщей декларации прав человека, Генеральный секретарь ООН напомнил, что в этом документе воплощены принципы равенства всех людей, в нём провозглашается универсальность гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав.
"Никто не отрицает, что за последние 70 лет мы смогли добиться значительного прогресса в области прав человека", - заявил глава ООН. Он отметил улучшение экономического положения людей, положения женщин и детей, а также представителей коренных народов и инвалидов. Глава ООН добавил, что появились международные трибуналы, в которых судят самых злостных преступников, нарушающих основополагающие права человека.
"Но вместе с тем совершенно очевидно, что положения Всеобщей декларации прав человека всё ещё не воплощены в жизнь. На практике людям во всём мире по-прежнему приходится переживать разного рода лишения. Актуальной проблемой остаётся гендерное неравенство. Женщины и девушки продолжают безмолвно страдать…", - сказал Антониу Гутерриш.
Он подчеркнул, что сегодня в мире процветают ксенофобия, расизм и нетерпимость. Многие сталкиваются с антисемитизмом и антимусульманскими проявлениями.
"Возрождаются крайне правые политические партии и мировоззрения. Беженцам и мигрантам часто отказывают в их правах, распространяя несправедливые и ложные домыслы о том, что они представляют собой угрозу…. И всё это несмотря на очевидные выгоды, которые они (мигранты и беженцы) приносят обществу", - подчеркнул глава ООН.
Возрождаются крайне правые политические партии и мировоззрения. Беженцам и мигрантам часто отказывают в их правах, распространяя несправедливые и ложные домыслы о том, что они представляют собой угрозу
Он осудил устаревшие методы борьбы с наркотиками, а также сказал, что и борьба с терроризмом нередко оборачивается грубейшими нарушениями основных принципов в области прав человека.
"Во всех регионах мира всё чаще притесняют СМИ. Всё больше сужается поле деятельности гражданского общества, правозащитников. Их работа становится всё более опасной. Всё перечисленное - это общие тенденции", - заявил Генеральный секретарь ООН.
Он добавил, что сегодня в мире существует множество конкретных примеров вопиющих злодеяний. В этой связи глава ООН напомнил о зверствах в отношении мусульман-рохинджа в Мьянме. "Их лишили гражданства, подвергали надругательствам, изгнали из собственных домов и страны, что является наглядным примером этнической чистки", - заявил Генеральный секретарь. Эта группа людей из Мьянмы, по словам главы ООН, отчаянно нуждается в помощи международного сообщества. Антониу Гутерриш призвал обеспечить беспрепятственный доступ в штат Ракхайн, а международное сообщество - оказать поддержку людям, бежавшим в Бангладеш.
Генеральный секретарь сообщил, что передал "досье" по Мьянме на рассмотрение Совета Безопасности ООН, отметив, что в последний раз подобный шаг со стороны главы ООН был совершён в 1989 году.
"Мы должны добиваться того, чтобы в вопросе о правах человека не было двойных стандартов. Мы должны выделять необходимые средства на деятельность в области права человека. Необходимо, чтобы сами эти права рассматривались как важнейшая ценность, как необходимая цель, а не как политический инструмент", - сказал Генеральный секретарь ООН.
Мы должны добиваться того, чтобы в вопросе о правах человека не было двойных стандартов.
Он призвал избавиться от ложного представления о противоречии между правами человека и национальным суверенитетом. "Права человека и национальный суверенитет идут рука об руку. Здесь нет противоречия. Достижения в области прав человека укрепляют государство и общество, тем самым укрепляя суверенитет", - подчеркнул глава ООН. Он заявил, что в последние два десятилетия человечество не уделяло должного внимания вопросу защиты прав человека и поэтому не смогло предотвратить гибель миллионов людей.
Генеральный секретарь призвал государства-члены ООН укрепить поддержку действий Организации в области прав человека и напомнил об инициативе "Права человека - прежде всего".
"Первоочередное внимание к правам человека лежит в основе наших усилий по предотвращению конфликтов, а это должно быть наивысшим приоритетом. Важным инструментом в достижении этой цели является Универсальный периодический обзор Совета по правам человека", - сказал глава ООН. Этот обзор позволяет проверить ситуацию с правами человека во всех без исключения странах мира.
Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что именно Универсальный периодический обзор и деятельность договорных органов - огромный ресурс человечества, который необходимо взять на вооружение в деле защиты прав человека и достижения Целей устойчивого развития.
Глава ООН напомнил всем государствам о том, что права человека - это не роскошь. Государства всего мира, по его словам, приняли на себя коллективное обязательство добиваться воплощения их в реальность.
37 -я сессия Совета по правам человека пройдёт с 26 февраля до 23 марта 2018 года. Её участники рассмотрят более 80 докладов, подготовленных специальными докладчиками, экспертами и Управлением Верховного комиссара по правам человека. Эти документы касаются широкого круга вопросов, связанных с защитой политических, экономических, социальных и культурных вопросов.
Совет по правам человека является органом Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не меньше трёх раз в год. Одна из этих сессий является основной и длится десять недель. Совет может проводить специальные чрезвычайные сессии по требованию одной трети его членов, в том числе, для рассмотрения тревожных ситуаций с правами человека в отдельных странах. Напомним, что решение о создании Совета ООН по правам человека вместо одноимённой Комиссии было принято на Саммите в 2005 году. Резолюция о полномочиях Совета и порядке его создания была одобрена Генеральной Ассамблей ООН 15 марта 2006 года.
В составе Совета по правам человека - 47 государств. У группы восточноевропейских государств в этом органе 6 мест.
"Я рассчитываю, что резолюция будет немедленно выполнена и её положения будут соблюдаться, особенно в части обеспечения немедленного, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа с целью доставки продовольствия и оказания помощи нуждающимся, эвакуации больных и раненых, а также облегчения страданий сирийского народа", - отметил Генеральный секретарь ООН. Он сообщил членам Совета о том, что гуманитарные учреждения ООН готовы предоставить помощь и эвакуировать раненых из Восточной Гуты, которая, по его словам, превратилась в "ад".
"Восточная Гута не может ждать", - заявил глава ООН. Он напомнил всем сторонам о необходимости соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить защиту объектов гражданской инфраструктуры.
Говоря о приближающейся 70-й годовщине Всеобщей декларации прав человека, Генеральный секретарь ООН напомнил, что в этом документе воплощены принципы равенства всех людей, в нём провозглашается универсальность гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав.
"Никто не отрицает, что за последние 70 лет мы смогли добиться значительного прогресса в области прав человека", - заявил глава ООН. Он отметил улучшение экономического положения людей, положения женщин и детей, а также представителей коренных народов и инвалидов. Глава ООН добавил, что появились международные трибуналы, в которых судят самых злостных преступников, нарушающих основополагающие права человека.
"Но вместе с тем совершенно очевидно, что положения Всеобщей декларации прав человека всё ещё не воплощены в жизнь. На практике людям во всём мире по-прежнему приходится переживать разного рода лишения. Актуальной проблемой остаётся гендерное неравенство. Женщины и девушки продолжают безмолвно страдать…", - сказал Антониу Гутерриш.
Он подчеркнул, что сегодня в мире процветают ксенофобия, расизм и нетерпимость. Многие сталкиваются с антисемитизмом и антимусульманскими проявлениями.
"Возрождаются крайне правые политические партии и мировоззрения. Беженцам и мигрантам часто отказывают в их правах, распространяя несправедливые и ложные домыслы о том, что они представляют собой угрозу…. И всё это несмотря на очевидные выгоды, которые они (мигранты и беженцы) приносят обществу", - подчеркнул глава ООН.
Возрождаются крайне правые политические партии и мировоззрения. Беженцам и мигрантам часто отказывают в их правах, распространяя несправедливые и ложные домыслы о том, что они представляют собой угрозу
Он осудил устаревшие методы борьбы с наркотиками, а также сказал, что и борьба с терроризмом нередко оборачивается грубейшими нарушениями основных принципов в области прав человека.
"Во всех регионах мира всё чаще притесняют СМИ. Всё больше сужается поле деятельности гражданского общества, правозащитников. Их работа становится всё более опасной. Всё перечисленное - это общие тенденции", - заявил Генеральный секретарь ООН.
Он добавил, что сегодня в мире существует множество конкретных примеров вопиющих злодеяний. В этой связи глава ООН напомнил о зверствах в отношении мусульман-рохинджа в Мьянме. "Их лишили гражданства, подвергали надругательствам, изгнали из собственных домов и страны, что является наглядным примером этнической чистки", - заявил Генеральный секретарь. Эта группа людей из Мьянмы, по словам главы ООН, отчаянно нуждается в помощи международного сообщества. Антониу Гутерриш призвал обеспечить беспрепятственный доступ в штат Ракхайн, а международное сообщество - оказать поддержку людям, бежавшим в Бангладеш.
Генеральный секретарь сообщил, что передал "досье" по Мьянме на рассмотрение Совета Безопасности ООН, отметив, что в последний раз подобный шаг со стороны главы ООН был совершён в 1989 году.
"Мы должны добиваться того, чтобы в вопросе о правах человека не было двойных стандартов. Мы должны выделять необходимые средства на деятельность в области права человека. Необходимо, чтобы сами эти права рассматривались как важнейшая ценность, как необходимая цель, а не как политический инструмент", - сказал Генеральный секретарь ООН.
Мы должны добиваться того, чтобы в вопросе о правах человека не было двойных стандартов.
Он призвал избавиться от ложного представления о противоречии между правами человека и национальным суверенитетом. "Права человека и национальный суверенитет идут рука об руку. Здесь нет противоречия. Достижения в области прав человека укрепляют государство и общество, тем самым укрепляя суверенитет", - подчеркнул глава ООН. Он заявил, что в последние два десятилетия человечество не уделяло должного внимания вопросу защиты прав человека и поэтому не смогло предотвратить гибель миллионов людей.
Генеральный секретарь призвал государства-члены ООН укрепить поддержку действий Организации в области прав человека и напомнил об инициативе "Права человека - прежде всего".
"Первоочередное внимание к правам человека лежит в основе наших усилий по предотвращению конфликтов, а это должно быть наивысшим приоритетом. Важным инструментом в достижении этой цели является Универсальный периодический обзор Совета по правам человека", - сказал глава ООН. Этот обзор позволяет проверить ситуацию с правами человека во всех без исключения странах мира.
Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что именно Универсальный периодический обзор и деятельность договорных органов - огромный ресурс человечества, который необходимо взять на вооружение в деле защиты прав человека и достижения Целей устойчивого развития.
Глава ООН напомнил всем государствам о том, что права человека - это не роскошь. Государства всего мира, по его словам, приняли на себя коллективное обязательство добиваться воплощения их в реальность.
37 -я сессия Совета по правам человека пройдёт с 26 февраля до 23 марта 2018 года. Её участники рассмотрят более 80 докладов, подготовленных специальными докладчиками, экспертами и Управлением Верховного комиссара по правам человека. Эти документы касаются широкого круга вопросов, связанных с защитой политических, экономических, социальных и культурных вопросов.
Совет по правам человека является органом Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не меньше трёх раз в год. Одна из этих сессий является основной и длится десять недель. Совет может проводить специальные чрезвычайные сессии по требованию одной трети его членов, в том числе, для рассмотрения тревожных ситуаций с правами человека в отдельных странах. Напомним, что решение о создании Совета ООН по правам человека вместо одноимённой Комиссии было принято на Саммите в 2005 году. Резолюция о полномочиях Совета и порядке его создания была одобрена Генеральной Ассамблей ООН 15 марта 2006 года.
В составе Совета по правам человека - 47 государств. У группы восточноевропейских государств в этом органе 6 мест.
Источник: ООН