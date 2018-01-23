Глава ООН встревожен ростом антисемитизма во всем мире
23.01.2018, 15:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выступая в синагоге "Парк Ист" в Нью-Йорке, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о росте антисемитизма, расизма и дискриминации. Он призвал всё международное сообщество совместными усилиями противостоять разжиганию ненависти со стороны неонацистских организаций. На сегодняшний день в 25 странах мира насчитывается около 65 групп неонацистов. Они получают поддержку десятков тысяч пользователей соцсетей во всём мире.
Выступление Генерального секретаря ООН в синагоге было приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста. Он ежегодно отмечается 27 января.
Глава ООН подчеркнул, что современные формы проявления ненависти чреваты крайне печальными последствиями. Он напомнил, что Холокост также стал результатом враждебности по отношению к евреям. "Мы помним погромы, которые осуществлялись на протяжении веков", - отметил глава ООН. А приход к власти нацистов в XX веке сопровождался притеснениями евреев.
"Глядя на ситуацию в современном мире, приходится констатировать, что в нём царит хаос. Все шире распространяется ненависть. Растёт неонацистская угроза. Спустя почти восемьдесят лет после падения нацистского режима, его символы, умонастроение и фразеология всё ещё не ушли в прошлое. Есть люди, которые по-прежнему отрицают Холокост или преуменьшают его масштабы", - подчеркнул глава ООН. Он добавил, что некоторые сегодня пытаются также преуменьшить соучастие в преступлениях своих сограждан и бывших политических лидеров.
Говоря о нарастании неонацистской угрозы, Антону Гутерриш отметил, что сегодня в мире бесчинствуют сотни пронацистских и других подобных групп.
"Только в ходе недавнего исследования мы выявили 65 таких групп в 25 странах. Они существуют не только в Европе и Северной Америке, но и во всех регионах мира. Их последователями в социальных сетях являются десятки тысяч людей", - сказал Генеральный секретарь ООН. Он отметил, что недавно в одной из европейских стран шестьдесят тысяч человек вышли на улицы с лозунгами "белая Европа" и "чистая кровь". По имеющимся данным, в прошлом году число проявлений антисемитизма в Соединённых Штатах выросло на 67 процентов, а Великобритании - на 30 процентов.
Генеральный секретарь ООН призвал все международное сообщество вместе выступить против ненависти и бороться с политическим оппортунистами. Глава ООН добавил, что сегодня, когда в странах формируется многоэтнический, многоконфессиональный и многокультурный уклад, разнообразие должно рассматриваться как источник богатства, а не угрозы. Антониу Гутерриш призвал извлечь уроки из трагедии Холокоста, отметив в этой связи важную роль образования.
Выступление Генерального секретаря ООН в синагоге было приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста. Он ежегодно отмечается 27 января.
Глава ООН подчеркнул, что современные формы проявления ненависти чреваты крайне печальными последствиями. Он напомнил, что Холокост также стал результатом враждебности по отношению к евреям. "Мы помним погромы, которые осуществлялись на протяжении веков", - отметил глава ООН. А приход к власти нацистов в XX веке сопровождался притеснениями евреев.
"Глядя на ситуацию в современном мире, приходится констатировать, что в нём царит хаос. Все шире распространяется ненависть. Растёт неонацистская угроза. Спустя почти восемьдесят лет после падения нацистского режима, его символы, умонастроение и фразеология всё ещё не ушли в прошлое. Есть люди, которые по-прежнему отрицают Холокост или преуменьшают его масштабы", - подчеркнул глава ООН. Он добавил, что некоторые сегодня пытаются также преуменьшить соучастие в преступлениях своих сограждан и бывших политических лидеров.
Говоря о нарастании неонацистской угрозы, Антону Гутерриш отметил, что сегодня в мире бесчинствуют сотни пронацистских и других подобных групп.
"Только в ходе недавнего исследования мы выявили 65 таких групп в 25 странах. Они существуют не только в Европе и Северной Америке, но и во всех регионах мира. Их последователями в социальных сетях являются десятки тысяч людей", - сказал Генеральный секретарь ООН. Он отметил, что недавно в одной из европейских стран шестьдесят тысяч человек вышли на улицы с лозунгами "белая Европа" и "чистая кровь". По имеющимся данным, в прошлом году число проявлений антисемитизма в Соединённых Штатах выросло на 67 процентов, а Великобритании - на 30 процентов.
Генеральный секретарь ООН призвал все международное сообщество вместе выступить против ненависти и бороться с политическим оппортунистами. Глава ООН добавил, что сегодня, когда в странах формируется многоэтнический, многоконфессиональный и многокультурный уклад, разнообразие должно рассматриваться как источник богатства, а не угрозы. Антониу Гутерриш призвал извлечь уроки из трагедии Холокоста, отметив в этой связи важную роль образования.
Источник: ООН