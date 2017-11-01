Глава ООН выразил соболезнования близким погибших в ходе нападения в Нью-Йорке
01.11.2017, 20:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования родным и близким погибших в результате нападения в Нью-Йорке, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Во вторник во второй половине дня на Манхэттене грузовик проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали. Власти Нью-Йорка назвали случившееся терактом.
"Генеральный секретарь был шокирован и крайне огорчен известием о нападении, произошедшем в Нью-Йорке, в городе, принимающем штаб-квартиру ООН", - говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его Пресс-секретарь .
Во вторник во второй половине дня на Манхэттене грузовик проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, более десяти пострадали. Власти Нью-Йорка назвали случившееся терактом.
"Генеральный секретарь был шокирован и крайне огорчен известием о нападении, произошедшем в Нью-Йорке, в городе, принимающем штаб-квартиру ООН", - говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его Пресс-секретарь .
Источник: ООН