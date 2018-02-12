Глава ООН выразил соболезнования в связи с крушением самолёта под Москвой
12.02.2018, 22:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с глубоким прискорбием узнал о крушении самолёта под Москвой, в результате которого, по сообщениям, погибли пассажиры и члены экипажа. Об этом говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его Пресс-секретарь.
Генеральный секретарь ООН выражает сердечные соболезнования родственникам погибших, а также народу и правительству России.
По данным прессы, самолёт "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не выжил.
Генеральный секретарь ООН выражает сердечные соболезнования родственникам погибших, а также народу и правительству России.
По данным прессы, самолёт "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, никто не выжил.
Источник: ООН