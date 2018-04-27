Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом, они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

После совместной фотографии оба политика отправились в здание, где и состоится саммит. Планируется, что на нем будут обсуждаться вопросы улучшения отношений двух стран, а также перспективы воссоединения.

Эту встречу можно смело называть исторической: впервые в истории взаимоотношений двух стран лидер КНДР казался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров.

Сообщается, что в начале встречи Мун Чжэ Ин назвал Ким Чен Ына «нашим председателем». Глава КНЛДР в долгу не остался и предложил лидеру Южной Кореи попробовать на банкете пхеньянскую гречневую лапшу, которую он привез с собой.

Также за несколько часов до этой встречи пресс-служба Белого дома опубликовала фотографии со встречи Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Помпео нанес визит в Северную Корею в конце марта - начале апреля. Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что встреча Помпео и лидера КНДР длилась около часа. «Это была прекрасная встреча», - отметил Трамп.

После встречи лидеров Северной и Южной Кореи мир ждет не менее историческое событие – встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Ожидается, что она пройдет в начале июня. Место для проведения встречи еще не выбрано.

Ранее в Пхеньяне был провозглашен новый курс развития страны, который предусматривает отказ от ядерных и ракетных испытаний, а также больший акцент на экономическое развитие.