Международный уголовный суд начал предварительное расследование предполагаемых преступлений в Венесуэле и на Филиппинах
09.02.2018, 22:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный уголовный суд (МУС) начал предварительное расследование преступлений, предположительно совершённых в Венесуэле и на Филиппинах. Одно дело касается действий правительства Филиппин в ходе так называемой "войны с наркоторговцами", а другое связано с проверкой сообщений об использовании чрезмерной силы при разгоне участников демонстраций в Венесуэле.
Об этом объявила Прокурор Международного уголовного суда (МУС) объявила Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда.
Прокурор подчеркнула, что поводом для расследования ситуации на Филиппинах стали сообщения о так называемой "войне с наркоторговцами". В 2016 году президент Родриго Дутерте призвал к открытому физическому устранению наркодилеров. Предполагается, что жертвами "войны с наркоторговлей" стали более восьми тысяч человек.
"Мы получили заявления о том, что с 1 июля 2016 года тысячи людей были убиты в связи с их предполагаемой причастностью к незаконному употреблению наркотиков или наркоторговле", - говорится в заявлении Прокурора МУС. Некоторые из таких убийств, как сообщается в жалобах, были совершены в ходе столкновений между бандами. Но многие случаи гибели людей были внесудебными убийствами в ходе полицейских операций по борьбе с наркотиками.
В рамках второго расследования будут проверены сообщения о том, что, начиная с апреля 2017 года, власти Венесуэлы применяли чрезмерную силу для разгона участников демонстраций", а также пытали задержанных представителей оппозиции.
"После тщательного, независимого и беспристрастного анализа целого ряда сообщений и докладов, в которых задокументированы предполагаемые преступления, которые могут попасть под юрисдикцию Международного уголовного суда, я решила приступить к предварительному расследованию по каждой ситуации", - объявила Прокурор МУС.
Прокурор Международного уголовного суда подчеркнула, что расследование носит лишь предварительный характер. "Речь идёт об изучении имеющейся информации для того, чтобы решить, имеются ли основания для проведения полноценного уголовного расследования в соответствии с критериями, установленными Римским статутом", - отметила главный обвинитель МУС. То есть в ходе расследования предстоит выяснить, подпадают ли эти дела под юрисдикцию МУС.
Компетенция МУС распространяется на наиболее тяжкие международные преступления. Она ограничена преступлениями геноцида, агрессии, преступлениями против человечности и военными преступлениями. Их определения содержатся в договоре о создании Суда - Римском статуте. На сегодняшний день Римский статут ратифицировали 123 государства. В их числе - Венесуэла и Филиппины.
Государство может принять решение ратифицировать Римский статут или сделать заявление согласно статье 12 (3) Устава о признании юрисдикции Суда по конкретному преступлению. С просьбой о возбуждении дела в МУС может обратиться также Совет Безопасности ООН.
В настоящее время в МУС идёт расследование ситуаций в девяти государствах, включая Судан, Ливию, Мали и Грузию. В числе стран, по которым ведётся предварительное расследование - Украина.
Об этом объявила Прокурор Международного уголовного суда (МУС) объявила Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда.
Прокурор подчеркнула, что поводом для расследования ситуации на Филиппинах стали сообщения о так называемой "войне с наркоторговцами". В 2016 году президент Родриго Дутерте призвал к открытому физическому устранению наркодилеров. Предполагается, что жертвами "войны с наркоторговлей" стали более восьми тысяч человек.
"Мы получили заявления о том, что с 1 июля 2016 года тысячи людей были убиты в связи с их предполагаемой причастностью к незаконному употреблению наркотиков или наркоторговле", - говорится в заявлении Прокурора МУС. Некоторые из таких убийств, как сообщается в жалобах, были совершены в ходе столкновений между бандами. Но многие случаи гибели людей были внесудебными убийствами в ходе полицейских операций по борьбе с наркотиками.
В рамках второго расследования будут проверены сообщения о том, что, начиная с апреля 2017 года, власти Венесуэлы применяли чрезмерную силу для разгона участников демонстраций", а также пытали задержанных представителей оппозиции.
"После тщательного, независимого и беспристрастного анализа целого ряда сообщений и докладов, в которых задокументированы предполагаемые преступления, которые могут попасть под юрисдикцию Международного уголовного суда, я решила приступить к предварительному расследованию по каждой ситуации", - объявила Прокурор МУС.
Прокурор Международного уголовного суда подчеркнула, что расследование носит лишь предварительный характер. "Речь идёт об изучении имеющейся информации для того, чтобы решить, имеются ли основания для проведения полноценного уголовного расследования в соответствии с критериями, установленными Римским статутом", - отметила главный обвинитель МУС. То есть в ходе расследования предстоит выяснить, подпадают ли эти дела под юрисдикцию МУС.
Компетенция МУС распространяется на наиболее тяжкие международные преступления. Она ограничена преступлениями геноцида, агрессии, преступлениями против человечности и военными преступлениями. Их определения содержатся в договоре о создании Суда - Римском статуте. На сегодняшний день Римский статут ратифицировали 123 государства. В их числе - Венесуэла и Филиппины.
Государство может принять решение ратифицировать Римский статут или сделать заявление согласно статье 12 (3) Устава о признании юрисдикции Суда по конкретному преступлению. С просьбой о возбуждении дела в МУС может обратиться также Совет Безопасности ООН.
В настоящее время в МУС идёт расследование ситуаций в девяти государствах, включая Судан, Ливию, Мали и Грузию. В числе стран, по которым ведётся предварительное расследование - Украина.
Источник: ООН