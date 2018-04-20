Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом РФ в США Анатолием Антоновым, говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома.

«Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения - в интересах и США, и России», - отмечается в документе.

Чтобы улучшить отношения Вашингтон предлагает обсудить ряд тем: ««вмешательство» Кремля в выборы президента США, применение химического оружия в Солсбери, ситуацию на Украине и в Сирии.

Уже на протяжении многих месяцев ряд американских политиков обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Сейчас в США проходят два расследования на тему предполагаемого вмешательства. Никаких существенных доказательств подобных процессов Вашингтон так и не представил.

Также власти США считают, что Россия пытается вмешиваться в дела Украины, а также оказывает поддержку ополчению в Донбассе.

После недавнего инцидента в британском Солсбери США присоединились к обвинениям Великобритании. Западные страны считают, что только у России был мотив и средства для устранения британского шпиона Скрипаля.

Также Запад обвиняет Россию в поддержке Асада и попытках прикрыть химические атаки Дамаска.

В Кремле все подобные обвинения отвергают. Как отмечает МИД России, отношения РФ и США находятся на самом низком уровне за все последние десятилетия. В середине мая Госдума рассмотрит пакет ответных мер на американские санкции, принятие которого может еще больше ухудшить двухсторонние отношения.