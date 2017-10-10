Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость возрождения политического процесса в Ливии
10.10.2017, 19:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совет Безопасности единодушно одобрил план действий ООН по возобновлению политического процесса в Ливии. Его цель – поддержать осуществляемый самими ливийцами переходный процесс. Он должен привести к "созданию стабильной, единой, представительной и эффективной системы государственного управления".
Новый план, представленный в сентябре "на полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предусматривает семь направлений. Приоритетом является оживление инклюзивного политического процесса. В числе других задач – укрепление системы национальной безопасности, восстановление доверия со стороны ливийского народа и поддержка мигрантов.
В заявлении Председателя Совета Безопасности говорится, что ливийский кризис нельзя преодолеть с помощью военной силы, и призывает все стороны воздерживаться от насилия и любых действий, которые могут подорвать политический процесс.
Члены Совета выразили озабоченность ухудшением обстановки в плане безопасности, экономической и гуманитарной ситуации. Их особенно беспокоит угроза терроризма, торговли людьми и контрабанды любого рода. Совет подчеркнул необходимость создания эффективных сил безопасности, "которые подчинялись бы единому гражданскому правительству".
Генеральный секретарь Антониу Гутерриш неоднократно призывал немедленно положить конец ситуации, когда в стране функционируют параллельные властные структуры.
Члены Совета Безопасности надеются на то, что Палата представителей в качестве приоритета рассмотрит законодательтво, регулирующим проведение референдума по конституции страны, а впоследствии президентских и парламентских выборов.
Новый план, представленный в сентябре "на полях" сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предусматривает семь направлений. Приоритетом является оживление инклюзивного политического процесса. В числе других задач – укрепление системы национальной безопасности, восстановление доверия со стороны ливийского народа и поддержка мигрантов.
В заявлении Председателя Совета Безопасности говорится, что ливийский кризис нельзя преодолеть с помощью военной силы, и призывает все стороны воздерживаться от насилия и любых действий, которые могут подорвать политический процесс.
Члены Совета выразили озабоченность ухудшением обстановки в плане безопасности, экономической и гуманитарной ситуации. Их особенно беспокоит угроза терроризма, торговли людьми и контрабанды любого рода. Совет подчеркнул необходимость создания эффективных сил безопасности, "которые подчинялись бы единому гражданскому правительству".
Генеральный секретарь Антониу Гутерриш неоднократно призывал немедленно положить конец ситуации, когда в стране функционируют параллельные властные структуры.
Члены Совета Безопасности надеются на то, что Палата представителей в качестве приоритета рассмотрит законодательтво, регулирующим проведение референдума по конституции страны, а впоследствии президентских и парламентских выборов.
Источник: ООН