Спецдокладчик ООН отмечает улучшение ситуации с правами человека в Иране
26.10.2017, 21:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спецдокладчик ООН по Ирану Асма Джахангир отмечает некоторые позитивные изменения в ситуации с правами человека в этой стране, в частности – высокую явку на президентских и местных выборах, "обнадёживающие" заявления президента Роухани и обнародованный им Устав по гражданским правам. Об этом говорится в докладе, который эксперт представила в Генеральной Ассамблее.
Вместе с тем, в стране сохраняется множество проблем, связанных с ограничением гражданских и политических прав, включая права на свободу слова и информацию. Иранские журналисты, даже те, кто работает за границей, подвергаются слежке и запугиваниям.
Правозащитники по-прежнему рискуют оказаться за решёткой, узники совести продолжают голодать в знак протеста, а ряд лиц с двойным гражданством лишены свободы.
Власти ущемляют права этнических и религиозных меньшинств в Иране – особым преследованиям подвергаются представители общины Бахаи. Спецдокладчик также выразила обеспокоенность в связи с применением смертной казни, в том числе в отношении несовершеннолетних.
В заключение эксперт выразила надежду на то, что иранское правительство приложит усилия для улучшения ситуации. Однако, по её словам, для этого нужны соответствующие политические условия как внутри страны, так и на международной арене.
Вместе с тем, в стране сохраняется множество проблем, связанных с ограничением гражданских и политических прав, включая права на свободу слова и информацию. Иранские журналисты, даже те, кто работает за границей, подвергаются слежке и запугиваниям.
Правозащитники по-прежнему рискуют оказаться за решёткой, узники совести продолжают голодать в знак протеста, а ряд лиц с двойным гражданством лишены свободы.
Власти ущемляют права этнических и религиозных меньшинств в Иране – особым преследованиям подвергаются представители общины Бахаи. Спецдокладчик также выразила обеспокоенность в связи с применением смертной казни, в том числе в отношении несовершеннолетних.
В заключение эксперт выразила надежду на то, что иранское правительство приложит усилия для улучшения ситуации. Однако, по её словам, для этого нужны соответствующие политические условия как внутри страны, так и на международной арене.
Источник: ООН