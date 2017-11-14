Стаффан де Мистура продолжает консультации по подготовке восьмого раунда межсирийских переговоров
14.11.2017, 20:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В контексте подготовки к восьмому раунду межсирийских переговоров, которые стартуют 28 ноября в Женеве, Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура провёл обстоятельные консультации с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Геннадием Гатиловым.
Консультации с российским представителем состоялись во вторник на этой неделе в Женеве.
Стаффан де Мистура отметил совместное заявление президентов России и США по Сирии, сделанное в Дананге 11 ноября. В нём главы двух государств подтвердили важное значение Женевского процесса и резолюции Совета Безопасности 2254 для достижения политического решения по сирийскому конфликту.
Специальный посланник ООН намерен продолжить серию консультаций по подготовке переговоров.
Консультации с российским представителем состоялись во вторник на этой неделе в Женеве.
Стаффан де Мистура отметил совместное заявление президентов России и США по Сирии, сделанное в Дананге 11 ноября. В нём главы двух государств подтвердили важное значение Женевского процесса и резолюции Совета Безопасности 2254 для достижения политического решения по сирийскому конфликту.
Специальный посланник ООН намерен продолжить серию консультаций по подготовке переговоров.
Источник: ООН