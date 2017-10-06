В Бангладеш каждый день прибывают две тысячи мьянманских беженцев
06.10.2017, 20:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ежедневно границу с Бангладеш пересекают две тысячи беженцев из Мьянмы. Ещё 100 тысяч мьянманцев из числа рохинджа скопились на границе. Они бегут с севера штата Ракхайн, где силы безопасности проводят зачистки, убивая и насилуя жителей и сжигая целые деревни.
Измученные, напуганные люди прибывают в район города Кокс Базар. Там недавно побывал Координатор чрезвычайной помощи ООН Дэвид Локок. Он рассказал, что люди живут в тяжелейших условиях: лагеря, сооружённые на скорую руку, переполнены, у многих нет крыши над головой. Беженцы нуждаются в продовольствии, воде и медицинской помощи. Дэвид Локок отметил, что масштабы гуманитарной операции в Бангладеш расширяются, и она уже даёт ощутимые результаты.
"Что касается ООН, за последние семь недель мы обеспечили продовольствием больше девяти миллионов человек, соорудили укрытия для 150 тысяч беженцев, более 300 тысяч рохинджа получили чистую воду и санитарно-гигиенические принадлежности. Больше 150 000 детей получили прививки", - сказал Дэвид Локок.
По данным ООН, число мьянманских беженцев, прибывших в Бангладеш, перевалило за полмиллиона. Локок поблагодарил власти Бангладеш и её жителей за гостеприимство, которое они оказывают прибывающим мьянманцам. На помощь этим людям, спасающимся от насилия, в ООН запросили 434 млн. долларов.
Измученные, напуганные люди прибывают в район города Кокс Базар. Там недавно побывал Координатор чрезвычайной помощи ООН Дэвид Локок. Он рассказал, что люди живут в тяжелейших условиях: лагеря, сооружённые на скорую руку, переполнены, у многих нет крыши над головой. Беженцы нуждаются в продовольствии, воде и медицинской помощи. Дэвид Локок отметил, что масштабы гуманитарной операции в Бангладеш расширяются, и она уже даёт ощутимые результаты.
"Что касается ООН, за последние семь недель мы обеспечили продовольствием больше девяти миллионов человек, соорудили укрытия для 150 тысяч беженцев, более 300 тысяч рохинджа получили чистую воду и санитарно-гигиенические принадлежности. Больше 150 000 детей получили прививки", - сказал Дэвид Локок.
По данным ООН, число мьянманских беженцев, прибывших в Бангладеш, перевалило за полмиллиона. Локок поблагодарил власти Бангладеш и её жителей за гостеприимство, которое они оказывают прибывающим мьянманцам. На помощь этим людям, спасающимся от насилия, в ООН запросили 434 млн. долларов.
Источник: ООН