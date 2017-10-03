В Бангладеш по воздуху доставлена помощь для беженцев из Мьянмы
03.10.2017, 22:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тысячи мьянманских семей, нашедших убежище в Бангладеш, получат жизненно необходимую помощь. Её доставку по воздуху организовало британское правительство при поддержке Международной организации по миграции. В город Читтагон доставлено 20 000 одеял, 10 500 тысяч спальных матов и 10 000 комплектов для сооружения палаток. Всё это уже начали распределять среди беженцев, которые расположились практически под открытым небом в стихийно возникших лагерях.
Напомним, что эти люди из народности рохинджа, проживавшие на севере штата Ракхайн, бежали от насилия со стороны сил безопасности Мьянмы. На сегодняшний день до Бангладеш добрались 507 000 человек. Несмотря на помощь, которую им оказывает Международная организация по миграции и Управление ООН по делам беженцев, 300 000 человек срочно нуждаются в укрытии.
В выходные в Бангладеш побывали руководитель ЮНИСЕФ Энтони Лейк и Координатор гуманитарной помощи ООН Марк Локок. Они своими глазами увидели, в каком тяжелейшем положении оказались мьянманские беженцы, скопившиеся в районе города Кокс-Базар.
На помощь рохинджа в ООН запросили 77 млн. долларов. На 1 октября получено 36,4 млн. и обещано ещё 40 млн. Британское правительство намерено выделить на эти цели 30 млн. фунтов стерлингов. Целый ряд стран, включая Азербайджан, также оказали помощь Бангладеш.
Напомним, что эти люди из народности рохинджа, проживавшие на севере штата Ракхайн, бежали от насилия со стороны сил безопасности Мьянмы. На сегодняшний день до Бангладеш добрались 507 000 человек. Несмотря на помощь, которую им оказывает Международная организация по миграции и Управление ООН по делам беженцев, 300 000 человек срочно нуждаются в укрытии.
В выходные в Бангладеш побывали руководитель ЮНИСЕФ Энтони Лейк и Координатор гуманитарной помощи ООН Марк Локок. Они своими глазами увидели, в каком тяжелейшем положении оказались мьянманские беженцы, скопившиеся в районе города Кокс-Базар.
На помощь рохинджа в ООН запросили 77 млн. долларов. На 1 октября получено 36,4 млн. и обещано ещё 40 млн. Британское правительство намерено выделить на эти цели 30 млн. фунтов стерлингов. Целый ряд стран, включая Азербайджан, также оказали помощь Бангладеш.
Источник: ООН