В ООН призвали доноров выделить 515 млн.долларов на гуманитарную помощь жителям ЦАР
25.01.2018, 23:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жители Центральноафриканской Республики (ЦАР) переживают беспрецедентные лишения. Многие страдают от хронического недоедания. Гуманитарная ситуация в стране стремительно ухудшается с каждым днём. В 2018 году в помощи международного сообщества будут нуждаться более половины жителей страны. В этой связи гуманитарные учреждения системы ООН обратились к донорам с призывом выделить на проекты в ЦАР 515,6 млн. долларов США.
"Сегодня ситуация в ЦАР требует большего внимания, чем когда-либо", - заявила заместитель Специального представителя Генерального секретаря в ЦАР Наджат Рочди на пресс-конференции, посвящённой презентации Гуманитарного плана действий для ЦАР на 2018 год. На его финансирование потребуется 515,6 миллионов долларов.
Во многих районах ЦАР продолжаются столкновения между вооружёнными группами, что приводит к новыми перемещениям населения. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в этой стране из-за насилия со стороны вооружённых группировок каждый четвёртый житель оказался в числе внутренне перемещённых лиц или беженцев.
Внутренне перемещённых лиц в стране стало на 70 процентов больше по сравнению с первым кварталом 2017 года. В начале 2018 года в ЦАР насчитывалось 688 700 внутренне перемещённых лиц. Ещё 542 380 жителей ЦАР нашли приют в соседних странах в качестве беженцев.
Многие дети, которые были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища, лишены возможности учиться и лечиться. Предполагается, что в 2018 году в гуманитарной помощи будут нуждаться 2, 5 миллиона человек. Это огромная цифра для страны, население которой составляет около 4,6 миллиона человек.
Напомним, что в 2013 году власть в ЦАР захватила повстанческая группировка "Селека". Затем в стране разгорелся межэтнический конфликт между бывшими боевиками "Селеки" из числа мусульман и христианами из коалиции "антибалака". В мае 2015 года в ЦАР прошёл Бангийский форум по вопросам примирения, на котором лидеры вооружённых группировок и переходные власти подписали целый ряд соглашений, в том числе - о проведении политических преобразований.
В 2016 году в стране прошли выборы президента, на которых победил Фостен-Аршанжа Туадера. В целом, жителям Центральноафриканской Республики удалось восстановить конституционный порядок. Однако ситуация в гуманитарной сфере и в сфере безопасности всё ещё нестабильна.
"Сегодня ситуация в ЦАР требует большего внимания, чем когда-либо", - заявила заместитель Специального представителя Генерального секретаря в ЦАР Наджат Рочди на пресс-конференции, посвящённой презентации Гуманитарного плана действий для ЦАР на 2018 год. На его финансирование потребуется 515,6 миллионов долларов.
Во многих районах ЦАР продолжаются столкновения между вооружёнными группами, что приводит к новыми перемещениям населения. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в этой стране из-за насилия со стороны вооружённых группировок каждый четвёртый житель оказался в числе внутренне перемещённых лиц или беженцев.
Внутренне перемещённых лиц в стране стало на 70 процентов больше по сравнению с первым кварталом 2017 года. В начале 2018 года в ЦАР насчитывалось 688 700 внутренне перемещённых лиц. Ещё 542 380 жителей ЦАР нашли приют в соседних странах в качестве беженцев.
Многие дети, которые были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища, лишены возможности учиться и лечиться. Предполагается, что в 2018 году в гуманитарной помощи будут нуждаться 2, 5 миллиона человек. Это огромная цифра для страны, население которой составляет около 4,6 миллиона человек.
Напомним, что в 2013 году власть в ЦАР захватила повстанческая группировка "Селека". Затем в стране разгорелся межэтнический конфликт между бывшими боевиками "Селеки" из числа мусульман и христианами из коалиции "антибалака". В мае 2015 года в ЦАР прошёл Бангийский форум по вопросам примирения, на котором лидеры вооружённых группировок и переходные власти подписали целый ряд соглашений, в том числе - о проведении политических преобразований.
В 2016 году в стране прошли выборы президента, на которых победил Фостен-Аршанжа Туадера. В целом, жителям Центральноафриканской Республики удалось восстановить конституционный порядок. Однако ситуация в гуманитарной сфере и в сфере безопасности всё ещё нестабильна.
Источник: РЖД