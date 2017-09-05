В ООН призвали провести международное расследование всех преступлений, совершенных в ходе конфликта в Йемене
05.09.2017, 22:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал провести независимое международное расследование всех случаев грубейших нарушений прав человека и международного гуманитарного права в Йемене. Этот же призыв содержится в новом докладе ООН, направленном на рассмотрение Совета ООН по правам человека.
"Международное расследование могло бы стать мощным предупреждением для сторон конфликта о том, что международное сообщество следит за ситуацией в Йемене и намерено привлечь к ответственности лиц, виновных в грубых нарушениях и злодеяниях", - заявил Зейд Раад аль-Хусейн.
"Я призываю все стороны конфликта и всех, кто их поддерживает, сжалиться над народом Йемена, позволить оказать нуждающимся гуманитарную помощь и обеспечить доступ пострадавших к правосудию", - добавил Верховный комиссар ООН по правам человека в заявлении по поводу публикации нового доклада.
В Йемене продолжается кровопролитие, в результате которого с марта 2015 года 5144 мирных жителей были убиты и около девяти тысяч ранены. В числе убитых - 1184 детей.
Большинство погибших предположительно стали жертвами бомбардировок коалиции во главе Саудовской Аравией. Воздушные удары обрушиваются на школы, больницы, рынки, жилые районы и объекты инфраструктуры. Согласно данным доклада, от рук сил коалиции погибли 3 233 мирных йеменцев.
Повстанцы-хуситы вербуют в свои ряды детей. Сегодня в вооружённых рядах в Йемене - 1 700 несовершеннолетних солдат. 67 процентов из них служат в отрядах хуситов и других вооружённых подразделениях, лояльных бывшему президенту Йемена Абдалле Салеху.
Почти 19 миллионов йеменцев остро нуждаются в помощи, более семи миллионов находятся на грани голода.
"Международное расследование могло бы стать мощным предупреждением для сторон конфликта о том, что международное сообщество следит за ситуацией в Йемене и намерено привлечь к ответственности лиц, виновных в грубых нарушениях и злодеяниях", - заявил Зейд Раад аль-Хусейн.
"Я призываю все стороны конфликта и всех, кто их поддерживает, сжалиться над народом Йемена, позволить оказать нуждающимся гуманитарную помощь и обеспечить доступ пострадавших к правосудию", - добавил Верховный комиссар ООН по правам человека в заявлении по поводу публикации нового доклада.
В Йемене продолжается кровопролитие, в результате которого с марта 2015 года 5144 мирных жителей были убиты и около девяти тысяч ранены. В числе убитых - 1184 детей.
Большинство погибших предположительно стали жертвами бомбардировок коалиции во главе Саудовской Аравией. Воздушные удары обрушиваются на школы, больницы, рынки, жилые районы и объекты инфраструктуры. Согласно данным доклада, от рук сил коалиции погибли 3 233 мирных йеменцев.
Повстанцы-хуситы вербуют в свои ряды детей. Сегодня в вооружённых рядах в Йемене - 1 700 несовершеннолетних солдат. 67 процентов из них служат в отрядах хуситов и других вооружённых подразделениях, лояльных бывшему президенту Йемена Абдалле Салеху.
Почти 19 миллионов йеменцев остро нуждаются в помощи, более семи миллионов находятся на грани голода.
Источник: ООН