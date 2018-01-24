В ООН призвали участников Давосского форума не пренебрегать правами человека
24.01.2018, 22:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Эксперты ООН призвали участников форума в Давосе учитывать в политических и экономических решениях необходимость соблюдения прав человека. По их словам, Международный экономический форум даёт прекрасную возможность объявить о конкретных действиях в этой области.
Члены Рабочей группы ООН по вопросу прав человека и транснациональных корпораций и бизнеса напомнили, что в сегодняшнем мире назрела необходимость создания более справедливой экономической системы, при которой плодами развития могли бы воспользоваться все жители планеты.
Они подчеркнули, что без учёта прав человека экономические реформы не смогут решить проблемы популизма, глобальных волнений, изменения климата и неравенства.
"Во-первых, правительства и компании, руководствуясь Принципами предпринимательской деятельности [принятыми в ООН] должны принимать меры, гарантирующие соблюдение прав работающих в системе снабжения, и не допускать того, чтобы ведение бизнеса негативно сказывалось на правах человека", - говорится в заявлении правозащитников ООН.
Члены Рабочей группы с удовлетворением отметили, что в программу Форума включено заседание под названием "Глобальные тенденции в области прав человека". Оно будет посвящено 70-летию Всеобщей декларации прав человека.
В то же время они сожалеют о том, что в докладе Форума о глобальных рисках в 2018 году этот вопрос не нашёл должного отражения.
"Мы призываем правительства и лидеров бизнеса, собравшихся в Давосе, напомнить друг другу, что права человека – это не какой-то второстепенный вопрос. Права человека играют ключевую роль в решении самых острых глобальных проблем", - говорится в заявлении экспертов ООН.
Члены Рабочей группы ООН по вопросу прав человека и транснациональных корпораций и бизнеса напомнили, что в сегодняшнем мире назрела необходимость создания более справедливой экономической системы, при которой плодами развития могли бы воспользоваться все жители планеты.
Они подчеркнули, что без учёта прав человека экономические реформы не смогут решить проблемы популизма, глобальных волнений, изменения климата и неравенства.
"Во-первых, правительства и компании, руководствуясь Принципами предпринимательской деятельности [принятыми в ООН] должны принимать меры, гарантирующие соблюдение прав работающих в системе снабжения, и не допускать того, чтобы ведение бизнеса негативно сказывалось на правах человека", - говорится в заявлении правозащитников ООН.
Члены Рабочей группы с удовлетворением отметили, что в программу Форума включено заседание под названием "Глобальные тенденции в области прав человека". Оно будет посвящено 70-летию Всеобщей декларации прав человека.
В то же время они сожалеют о том, что в докладе Форума о глобальных рисках в 2018 году этот вопрос не нашёл должного отражения.
"Мы призываем правительства и лидеров бизнеса, собравшихся в Давосе, напомнить друг другу, что права человека – это не какой-то второстепенный вопрос. Права человека играют ключевую роль в решении самых острых глобальных проблем", - говорится в заявлении экспертов ООН.
Источник: ООН