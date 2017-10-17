В ООН призвали удвоить усилия по искоренению нищеты во всем мире
17.10.2017, 20:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Несмотря на достигнутый прогресс, сегодня более 800 миллионов людей во всём мире по-прежнему живут в условиях нищеты и лишены права на продовольствие, образование и охрану здоровья. Об этом напомнил Генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты.
Он отмечается 17 октября. В послании по этому поводу глава ООН напомнил о важности Целей устойчивого развития на период до 2030 года и призвал удвоить усилия по оказанию помощи огромной армии бедняков.
Антониу Гутерриш подчеркнул, что в мире усугубляется неравенство и растёт уровень безработицы. Многие люди, по словам главы ООН, оказываются в нищете из-за-конфликтов и стихийных бедствий.
Генеральный секретарь ООН призвал всё международное сообщество объединиться и совместными усилиями добиваться искоренения коренных причин бедности.
Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете Филип Олстон со своей стороны заявил, что бедные люди гораздо чаще становятся жертвами пыток, арестов, домашнего насилия, их с большей долей вероятности ожидает ранняя смерть. При этом их гражданские и политические права игнорируются. Как отметил Олстон, бедняков чаще задерживают за преступления, но при этом у них редко находятся средства для того, чтобы нанять адвоката.
Представители бедноты порой сталкиваются с препятствиями, когда пытаются проголосовать на выборах. У них нет никакого влияния на политические процессы. Женщины и девочки из бедных слоёв населения гораздо чаще становятся жертвами домашнего насилия.
По мнению Филипа Олстона, бедность зачастую не только и не столько следствие дискриминации, а, скорее, её причина. Он напомнил, что все главные международные документы, касающиеся прав человека, запрещают дискриминацию людей на основе их финансового положения, происхождения и социального статуса.
Он отмечается 17 октября. В послании по этому поводу глава ООН напомнил о важности Целей устойчивого развития на период до 2030 года и призвал удвоить усилия по оказанию помощи огромной армии бедняков.
Антониу Гутерриш подчеркнул, что в мире усугубляется неравенство и растёт уровень безработицы. Многие люди, по словам главы ООН, оказываются в нищете из-за-конфликтов и стихийных бедствий.
Генеральный секретарь ООН призвал всё международное сообщество объединиться и совместными усилиями добиваться искоренения коренных причин бедности.
Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете Филип Олстон со своей стороны заявил, что бедные люди гораздо чаще становятся жертвами пыток, арестов, домашнего насилия, их с большей долей вероятности ожидает ранняя смерть. При этом их гражданские и политические права игнорируются. Как отметил Олстон, бедняков чаще задерживают за преступления, но при этом у них редко находятся средства для того, чтобы нанять адвоката.
Представители бедноты порой сталкиваются с препятствиями, когда пытаются проголосовать на выборах. У них нет никакого влияния на политические процессы. Женщины и девочки из бедных слоёв населения гораздо чаще становятся жертвами домашнего насилия.
По мнению Филипа Олстона, бедность зачастую не только и не столько следствие дискриминации, а, скорее, её причина. Он напомнил, что все главные международные документы, касающиеся прав человека, запрещают дискриминацию людей на основе их финансового положения, происхождения и социального статуса.
Источник: ООН