В ООН призывают не проводить границы между "зелёными" городами и обычными
17.01.2018, 22:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Генеральной ассамблеей ООН более года назад принята так называемая "Новая городская повестка дня" - Декларация Quito об устойчивых городах для всех. Это пространный и сложный для восприятия документ. По словам исполнительного директора Программы United Nаtions Environment Programme Эрика Солхейма, самым важным является то, что человечество не может позволить себе проводить жёсткие границы между просто городом и городом "зелёным".
Солхейм отметил, что территория всех городов мира – это около двух процентов территории планеты, однако в них сосредоточено 70% общемирового ВВП. Да и в отношении выбросов парниковых газов города являются лидерами. Исполнительный директор ООН рассказал, что в рамках курируемой им Программы в 2017 году была отмечена 28-летняя жительница Эквадора Лилиана Харамильо Пасминьо. Она предложила крыши в городе Кито (Quito) сделать "зелёными". Девушка выступила в ООН и отметила, что поскольку люди – это часть природы, они не должны организовывать своё жизненное пространство без неё. Этот принцип необходимо положить в развитие городов.
Эрик Солхейм привёл данные, согласно которых к 50-му году нынешнего века общая численность проживающих в городах вырастет вдвое. Если этот процесс будет происходить без пристального внимания и продуманного экологического менеджмента, то последствия такого роста станут катастрофическими. Именно поэтому "повестка дня" ООН сосредоточивается на развитии эффективных и низкоуглеродных городов, предназначенных для всех, а не только для избранных.
Жители городов всего мира нуждаются в доступном и экологически чистом жильё, в котором используется чистая энергия, не наносящая ущерб природе. Солхейм считает, что это вовсе не какая-либо далёкая цель. Ещё несколько лет назад трудно было представить, что энергия солнца и ветра будет стоить дешевле, чем энергия, вырабатываемая с помощью ископаемых источников. Сейчас – это реальность.
Солхейм отметил, что территория всех городов мира – это около двух процентов территории планеты, однако в них сосредоточено 70% общемирового ВВП. Да и в отношении выбросов парниковых газов города являются лидерами. Исполнительный директор ООН рассказал, что в рамках курируемой им Программы в 2017 году была отмечена 28-летняя жительница Эквадора Лилиана Харамильо Пасминьо. Она предложила крыши в городе Кито (Quito) сделать "зелёными". Девушка выступила в ООН и отметила, что поскольку люди – это часть природы, они не должны организовывать своё жизненное пространство без неё. Этот принцип необходимо положить в развитие городов.
Эрик Солхейм привёл данные, согласно которых к 50-му году нынешнего века общая численность проживающих в городах вырастет вдвое. Если этот процесс будет происходить без пристального внимания и продуманного экологического менеджмента, то последствия такого роста станут катастрофическими. Именно поэтому "повестка дня" ООН сосредоточивается на развитии эффективных и низкоуглеродных городов, предназначенных для всех, а не только для избранных.
Жители городов всего мира нуждаются в доступном и экологически чистом жильё, в котором используется чистая энергия, не наносящая ущерб природе. Солхейм считает, что это вовсе не какая-либо далёкая цель. Ещё несколько лет назад трудно было представить, что энергия солнца и ветра будет стоить дешевле, чем энергия, вырабатываемая с помощью ископаемых источников. Сейчас – это реальность.
Источник: Олимпстрой