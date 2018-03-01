В ЮНИСЕФ самым решительным образом осудили убийство сотрудников гуманитарных организаций в ЦАР
01.03.2018, 13:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Мы все в ЮНИСЕФ потрясены и глубоко огорчены убийством нашего коллеги, а также пяти специалистов в сфере образования, в ходе нападения, которое было совершено 25 февраля в труднодоступном пограничном с Чадом районе на северо-западе страны неподалёку от города Маркунда", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.
В Детском фонде самым решительным образом осудили это бессмысленное нападение на людей, которые пытаются добиться улучшения жизни детей - самых уязвимых жителей ЦАР.
Руководство ЮНИСЕФ и все его сотрудники выразили глубокие соболезнования близким и коллегам убитых.
Напомним, что в ЦАР завершился политический переходный процесс: в частности, год назад там прошли президентские и парламентские выборы. С тех пор новые власти запустили важные реформы, одобрили закон о борьбе с безнаказанностью и принимают другие важные меры по стабилизации ситуации в стране. Вместе с тем страна по-прежнему охвачена насилием и сталкивается с огромными проблемами.
В настоящее время в международной помощи нуждаются более половины её жителей - это 2,2 миллиона человек. Примерно 100 тысяч жителей ЦАР являются внутренне перемещёнными лицами. При этом оказание им помощи сопряжено с серьёзными опасностями. В ООН отмечают, что ЦАР - самые опасные условия для работы сотрудников гуманитарных учреждений.
В Детском фонде самым решительным образом осудили это бессмысленное нападение на людей, которые пытаются добиться улучшения жизни детей - самых уязвимых жителей ЦАР.
Руководство ЮНИСЕФ и все его сотрудники выразили глубокие соболезнования близким и коллегам убитых.
Напомним, что в ЦАР завершился политический переходный процесс: в частности, год назад там прошли президентские и парламентские выборы. С тех пор новые власти запустили важные реформы, одобрили закон о борьбе с безнаказанностью и принимают другие важные меры по стабилизации ситуации в стране. Вместе с тем страна по-прежнему охвачена насилием и сталкивается с огромными проблемами.
В настоящее время в международной помощи нуждаются более половины её жителей - это 2,2 миллиона человек. Примерно 100 тысяч жителей ЦАР являются внутренне перемещёнными лицами. При этом оказание им помощи сопряжено с серьёзными опасностями. В ООН отмечают, что ЦАР - самые опасные условия для работы сотрудников гуманитарных учреждений.
Источник: ООН