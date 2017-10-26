В ближайшие 13 лет Африке потребуется дополнительно 11 миллионов врачей и учителей
26.10.2017, 21:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Африке ожидается беспрецедентный рост рождаемости. Уже к 2030 году на Чёрном континенте детей будет на 170 миллионов больше, чем сейчас. Такой стремительный прирост африканского населения должен сопровождаться укреплением систем образования и здравоохранения.
Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Его авторы полагают, что стремительные демографические преобразования в африканских странах сулят огромные возможности, но и ставят новые задачи. Так, к 2030 году континенту потребуется дополнительно 11 миллионов квалифицированных работников в сферах здравоохранения и образования.
В настоящее время в странах Африки проживают 1,2 миллиарда человек. К 2050 году численность населения континента удвоится и составит 2,5 миллиарда человек.
К 2030 году в Африке будет жить на 170 миллионов больше детей, чем сейчас. Через 13 лет общее число африканских детей и подростков в возрасте до 18 лет достигнет 750 миллионов. А к 2055 году их будет уже миллиард.
В Африке ожидается беспрецедентный рост рождаемости. Уже через 13 лет детей на континенте будет на 170 миллионов больше, чем сейчас
Наиболее быстрыми темпами растёт число жителей Нигерии. Уже сегодня 20 процентов всех новорождённых в Африке и 5 процентов во всемирном масштабе составляют нигерийцы. К 2050 году в Нигерии будет рождаться каждый тринадцатый ребёнок в мире.
Эксперты ЮНИСЕФ рекомендуют выделять больше средств на укрепление сфер здравоохранения и образования в африканских странах, повысить внимание к вопросам защиты прав женщин и девочек. По их прогнозам, в ближайшие 13 лет Африке понадобится дополнительно 5,6 млн. медиков и 5,8 млн. учителей.
В ближайшие 13 лет Африке понадобится дополнительно 5,6 млн. медиков и 5,8 млн. учителей
"В период до 2030 года необходимо выделять больше средств на проекты в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты. Такой подход должен стать абсолютным приоритетом для Африки", - заявила региональный директор ЮНИСЕФ в Восточной и Южной Африке Лейла Паккала. Она подчеркнула, что только тогда демографические изменения принесут дивиденды, которые позволят вызволить из бедности сотни миллионов африканцев.
Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Его авторы полагают, что стремительные демографические преобразования в африканских странах сулят огромные возможности, но и ставят новые задачи. Так, к 2030 году континенту потребуется дополнительно 11 миллионов квалифицированных работников в сферах здравоохранения и образования.
В настоящее время в странах Африки проживают 1,2 миллиарда человек. К 2050 году численность населения континента удвоится и составит 2,5 миллиарда человек.
К 2030 году в Африке будет жить на 170 миллионов больше детей, чем сейчас. Через 13 лет общее число африканских детей и подростков в возрасте до 18 лет достигнет 750 миллионов. А к 2055 году их будет уже миллиард.
В Африке ожидается беспрецедентный рост рождаемости. Уже через 13 лет детей на континенте будет на 170 миллионов больше, чем сейчас
Наиболее быстрыми темпами растёт число жителей Нигерии. Уже сегодня 20 процентов всех новорождённых в Африке и 5 процентов во всемирном масштабе составляют нигерийцы. К 2050 году в Нигерии будет рождаться каждый тринадцатый ребёнок в мире.
Эксперты ЮНИСЕФ рекомендуют выделять больше средств на укрепление сфер здравоохранения и образования в африканских странах, повысить внимание к вопросам защиты прав женщин и девочек. По их прогнозам, в ближайшие 13 лет Африке понадобится дополнительно 5,6 млн. медиков и 5,8 млн. учителей.
В ближайшие 13 лет Африке понадобится дополнительно 5,6 млн. медиков и 5,8 млн. учителей
"В период до 2030 года необходимо выделять больше средств на проекты в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты. Такой подход должен стать абсолютным приоритетом для Африки", - заявила региональный директор ЮНИСЕФ в Восточной и Южной Африке Лейла Паккала. Она подчеркнула, что только тогда демографические изменения принесут дивиденды, которые позволят вызволить из бедности сотни миллионов африканцев.
Источник: ООН