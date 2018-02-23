Верховный комиссар ООН призвал остановить "чудовищное уничтожение" Восточной Гуты
23.02.2018, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Верховный комиссар отметил, что с 4 февраля сирийское правительство и его союзники активизировали наступательную операцию против удерживаемой оппозицией Восточной Гуты. С понедельника по среду на этой неделе по жилым районам осаждённой Восточной Гуты сирийские власти нанесли десятки воздушных и сотни наземных ударов. Разрушены многие дома и здания больниц. Было зарегистрировано, по меньшей мере, 1200 жертв среди мирного населения: 346 убитых и 878 раненых. Люди пострадали, главным образом, от авиаударов по жилым районам. Только в понедельник на этой неделе было убито 90 человек.
"Речь идёт о сотнях и тысячах мирных жителей, которые до сих находятся "в ловушке" почти пятилетней блокады... А сейчас на них обрушились безжалостные бомбардировки. Сколько ещё должна продолжаться такая жестокость, прежде чем международное сообщество, наконец, единодушно потребует прекратить убивать детей… и примет решительные конкретные действия для того, чтобы положить конец этому чудовищному уничтожению?", - сказал Верховный комиссар ООН по правам человека.
Он отметил, что неоднократным ударам с воздуха подвергались даже больницы, переполненные больницами и ранеными. Главный правозащитник ООН напомнил всем сторонам конфликта, что они обязаны принять все необходимые меры для защиты медицинских учреждений.
Речь идёт о сотнях и тысячах мирных жителей, которые до сих находятся "в ловушке" почти пятилетней блокады... А сейчас на них обрушились безжалостные бомбардировки. Сколько ещё должна продолжаться такая жестокость
Верховный комиссар заявил о недопустимости убийства такого огромного числа мирных жителей ради достижения политических и военных целей. Он призвал прекратить боевые действия в Восточной Гуте, пропустить туда сотрудников гуманитарных организаций, обеспечить оперативную эвакуацию раненых, позволить всем мирным жителям уйти из города, которые изъявят такое желание, но не допускать принудительного перемещения населения.
Верховный комиссар ООН заявил, что любое политическое соглашение по Восточной Гуте должно соответствовать нормам международного права.
Зейд Раад аль-Хусейн вновь призвал не допустить безнаказанности за продолжающиеся нарушения, многие из которых, по его мнению, могут быть приравнены к военным преступлениям.
"Речь идёт о сотнях и тысячах мирных жителей, которые до сих находятся "в ловушке" почти пятилетней блокады... А сейчас на них обрушились безжалостные бомбардировки. Сколько ещё должна продолжаться такая жестокость, прежде чем международное сообщество, наконец, единодушно потребует прекратить убивать детей… и примет решительные конкретные действия для того, чтобы положить конец этому чудовищному уничтожению?", - сказал Верховный комиссар ООН по правам человека.
Он отметил, что неоднократным ударам с воздуха подвергались даже больницы, переполненные больницами и ранеными. Главный правозащитник ООН напомнил всем сторонам конфликта, что они обязаны принять все необходимые меры для защиты медицинских учреждений.
Речь идёт о сотнях и тысячах мирных жителей, которые до сих находятся "в ловушке" почти пятилетней блокады... А сейчас на них обрушились безжалостные бомбардировки. Сколько ещё должна продолжаться такая жестокость
Верховный комиссар заявил о недопустимости убийства такого огромного числа мирных жителей ради достижения политических и военных целей. Он призвал прекратить боевые действия в Восточной Гуте, пропустить туда сотрудников гуманитарных организаций, обеспечить оперативную эвакуацию раненых, позволить всем мирным жителям уйти из города, которые изъявят такое желание, но не допускать принудительного перемещения населения.
Верховный комиссар ООН заявил, что любое политическое соглашение по Восточной Гуте должно соответствовать нормам международного права.
Зейд Раад аль-Хусейн вновь призвал не допустить безнаказанности за продолжающиеся нарушения, многие из которых, по его мнению, могут быть приравнены к военным преступлениям.
Источник: ООН