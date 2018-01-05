Впервые в истории в штаб – квартире ООН состоялась церемония поднятия флагов вновь избранных членов Совбеза
05.01.2018, 13:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На этой неделе по инициативе Казахстана впервые в истории в штаб – квартире ООН состоялась торжественная церемония поднятия флагов вновь избранных шести непостоянных членов Совета Безопасности – Кот д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи, Кувейта, Нидерландов, Перу и Польши.
В начале этой недели Совет Безопасности ООН собрался в новом составе. 31 декабря истекли полномочия шести непостоянных членов этого органа, избранных на два года - Египта, Италии, Сенегала, Украины , Уругвая и Японии . Их места за столом Совета Безопасности заняли Кот -д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Кувейт, Нидерланды, Перу и Польша.
В январе в Совете Безопасности председательствует Казахстан.
Церемонию поднятия флагов провёл Постоянный представитель Казахстана Кайрат Умаров. В ней приняли участие постпреды всех шести новых непостоянных членов Совета. Они установили свои флаги возле зала Совбеза рядом с флагами пяти постоянных членов и четырёх ранее избранных непостоянных. В предыдущие годы флаги непостоянных членов Совета выставляла и меняла служба протокола без официальной церемонии.
Кайрат Умаров подчеркнул, что "это новшество - официальная церемония - имеет особый смысл и должно стать ежегодной традицией Совета".
Постоянный представитель Экваториальной Гвинеи заявил, что его делегация закрепит эту инновацию и повторит церемонию во время своего председательства в Совете Безопасности в январе следующего года.
Ранее на этой неделе Председатель Совбеза, Постоянный представитель Казахстана Кайрат Умаров представил программу работы Совета на январь. Он сообщил, что 18 января состоится заседание высокого уровня с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия". В Совете пройдут также дебаты министерского уровня по Центральной Азии и Афганистану.
Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов. Великобритания, Китайская Народная Республика, Франция, Российская Федерация и Соединённые Штаты Америки являются постоянными членами Совета. Десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года – по пять ежегодно. Но в этом году была замена шести, поскольку Италия и Нидерланды разделили двухгодичный срок полномочий между собой.
В начале этой недели Совет Безопасности ООН собрался в новом составе. 31 декабря истекли полномочия шести непостоянных членов этого органа, избранных на два года - Египта, Италии, Сенегала, Украины , Уругвая и Японии . Их места за столом Совета Безопасности заняли Кот -д'Ивуар, Экваториальная Гвинея, Кувейт, Нидерланды, Перу и Польша.
В январе в Совете Безопасности председательствует Казахстан.
Церемонию поднятия флагов провёл Постоянный представитель Казахстана Кайрат Умаров. В ней приняли участие постпреды всех шести новых непостоянных членов Совета. Они установили свои флаги возле зала Совбеза рядом с флагами пяти постоянных членов и четырёх ранее избранных непостоянных. В предыдущие годы флаги непостоянных членов Совета выставляла и меняла служба протокола без официальной церемонии.
Кайрат Умаров подчеркнул, что "это новшество - официальная церемония - имеет особый смысл и должно стать ежегодной традицией Совета".
Постоянный представитель Экваториальной Гвинеи заявил, что его делегация закрепит эту инновацию и повторит церемонию во время своего председательства в Совете Безопасности в январе следующего года.
Ранее на этой неделе Председатель Совбеза, Постоянный представитель Казахстана Кайрат Умаров представил программу работы Совета на январь. Он сообщил, что 18 января состоится заседание высокого уровня с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия". В Совете пройдут также дебаты министерского уровня по Центральной Азии и Афганистану.
Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов. Великобритания, Китайская Народная Республика, Франция, Российская Федерация и Соединённые Штаты Америки являются постоянными членами Совета. Десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года – по пять ежегодно. Но в этом году была замена шести, поскольку Италия и Нидерланды разделили двухгодичный срок полномочий между собой.
Источник: ООН