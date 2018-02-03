ЮНИСЕФ: в странах, переживающих кризис, растет неграмотное поколение
03.02.2018, 19:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Среди детей, живущих в странах, где идёт конфликт, неграмотность в три раза выше, чем в целом в мире. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), там не умеют читать и писать 59 миллионов детей. Это значит, что юное поколение этих стран вряд ли ждёт светлое будущее.
Больше всего неграмотных молодых людей в возрасте 15-24 лет - в Нигере, Чаде, Южном Судане и Центральноафриканской Республике: их доля составляет, соответственно, 76, 69, 68 и 64 процента.
"Эти цифры - лишнее напоминание о трагических последствиях кризисов для будущего самих детей и для стабильности и развития общества, в том числе экономического, - сказала руководитель Детского фонда ООН Генриетта Форе. - Неграмотный ребёнок, который растёт в стране, раздираемой конфликтом или разрушенной стихийным бедствием, вряд ли будет иметь широкие возможности".
Неграмотный ребёнок, который растёт в стране, раздираемой конфликтом ... вряд ли будет иметь широкие возможности
Проведённое ЮНИСЕФ исследование показало, что в кризисной ситуации девочкам труднее получить образование, чем мальчикам. Доля тех девочек и женщин, которые не умеют читать и писать, в среднем составляет 33 процента, а показатель мужской неграмотности - 24 процента.
Несмотря на серьёзность проблемы, на образовательные программы в условиях чрезвычайных ситуаций идёт лишь 3,6 процента средств, выделяемых на гуманитарную помощь.
Детский фонд в разных странах мира создаёт для детей возможности получать образование экстерном или учиться в импровизированных классах, обучает учителей, восстанавливает школы и снабжает их оборудованием. В ближайшие четыре года ЮНИСЕФ планирует тратить на образовательные программы в странах, переживающих кризис, порядка миллиарда долларов в год.
Больше всего неграмотных молодых людей в возрасте 15-24 лет - в Нигере, Чаде, Южном Судане и Центральноафриканской Республике: их доля составляет, соответственно, 76, 69, 68 и 64 процента.
"Эти цифры - лишнее напоминание о трагических последствиях кризисов для будущего самих детей и для стабильности и развития общества, в том числе экономического, - сказала руководитель Детского фонда ООН Генриетта Форе. - Неграмотный ребёнок, который растёт в стране, раздираемой конфликтом или разрушенной стихийным бедствием, вряд ли будет иметь широкие возможности".
Неграмотный ребёнок, который растёт в стране, раздираемой конфликтом ... вряд ли будет иметь широкие возможности
Проведённое ЮНИСЕФ исследование показало, что в кризисной ситуации девочкам труднее получить образование, чем мальчикам. Доля тех девочек и женщин, которые не умеют читать и писать, в среднем составляет 33 процента, а показатель мужской неграмотности - 24 процента.
Несмотря на серьёзность проблемы, на образовательные программы в условиях чрезвычайных ситуаций идёт лишь 3,6 процента средств, выделяемых на гуманитарную помощь.
Детский фонд в разных странах мира создаёт для детей возможности получать образование экстерном или учиться в импровизированных классах, обучает учителей, восстанавливает школы и снабжает их оборудованием. В ближайшие четыре года ЮНИСЕФ планирует тратить на образовательные программы в странах, переживающих кризис, порядка миллиарда долларов в год.
Источник: ООН