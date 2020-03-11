Накануе Военно-морские силы США показали видео, на котором запечатлено всплытие субмарины Toledo во льдах Арктики.По словам адмирала, отечественному флоту необходимо подключать науку для обнаружения возможностей следить за лодками США и подо льдом. Помимо этого, российский адмирал считает, что за американскими субмаринами необходимо следить ещё до того, как они опускаются под Арктику.