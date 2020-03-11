11.03.2020, 11:05
Адмирал дал комментарий к всплытию субмарины США из-подо льда
ИА «Ореанда-Новости». Адмирал Виктор Кравченко, ранее работавший на должности начальника главного штаба ВМФ России, рассказал РИА Новости, что всплытие субмарин во льдах представляет собой сложную операцию, но она уже давно освоена.
Накануе Военно-морские силы США показали видео, на котором запечатлено всплытие субмарины Toledo во льдах Арктики.
По словам адмирала, отечественному флоту необходимо подключать науку для обнаружения возможностей следить за лодками США и подо льдом. Помимо этого, российский адмирал считает, что за американскими субмаринами необходимо следить ещё до того, как они опускаются под Арктику.
Накануе Военно-морские силы США показали видео, на котором запечатлено всплытие субмарины Toledo во льдах Арктики.
По словам адмирала, отечественному флоту необходимо подключать науку для обнаружения возможностей следить за лодками США и подо льдом. Помимо этого, российский адмирал считает, что за американскими субмаринами необходимо следить ещё до того, как они опускаются под Арктику.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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