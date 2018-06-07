Северокорейский лидер Ким Чен Ын «на коленях» просил американскую сторону о встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани.

«Они оскорбили нашего вице-президента и советника по нацбезопасности. Они грозили нам ядерной войной, в которой обещали победить. Тогда мы отменили саммит. После чего Ким Чен Ын встал на колени и стал молить о нем. Это именно та позиция, в которую его следует поставить», - заявил Джулиани на выступлении в Израиле.

Весной этого года США и Северная Корея договорились провести саммит. Его дату назначили на 12 июня. Но в конце мая Трамп в письме Ким Чен Ыну заявил об отказе от проведения саммита. Это было сделано после того, как северокорейский МИД назвал вице-президента США Майка Пенса «болваном». Гнев Пхеньяна вызвали заявления Пенса о том, что КНДР грозит «ливийский сценарий» в случае продолжения ядерной программы.

Позже Трамп принял решение все же провести саммит. Это было сделано после визита в Нью-Йорк представителя Ким Чен Ына. Встреча намечена на 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре.

Но после столь резких комментариев со стороны Рудольфа Джулиани можно предположить, что мероприятие не состоится. Официальная реакция Пхеяньна на слова адвоката Трампа пока не последовала. Белый дом также не комментирует данное заявление.