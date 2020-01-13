13.01.2020, 23:22
Афганские войска в первый раз применили ракету с лезвиями
ИА «Ореанда-Новости». Афганские войска в первый раз применили ракету с лезвиями в боевых целях. Такой ракетой был ликвидирован один из лидеров местной преступной банды. Информация была опубликована в официальном аккаунте интернет-издательства «Ariana News» в сети Тwitter.
ВС Афганистана применили ракету, которая выпускает лезвия, 11 января в провинции Кундуз. Лидер местной преступной организации «Мохабулла», находившийся в личном автомобиле, был убит.
Ракета R9X не имеет обычной боевой части, она состоит из нескольких лезвий, которые раскрываются незадолго до столкновения с целью. Использование данной ракеты не приносит много дополнительных жертв, так как поражает только цель. Информация о ракете R9X впервые была опубликована в мае прошлого гола. До этого афганские войска никогда не применяли её в боевых целях.
ВС Афганистана применили ракету, которая выпускает лезвия, 11 января в провинции Кундуз. Лидер местной преступной организации «Мохабулла», находившийся в личном автомобиле, был убит.
Ракета R9X не имеет обычной боевой части, она состоит из нескольких лезвий, которые раскрываются незадолго до столкновения с целью. Использование данной ракеты не приносит много дополнительных жертв, так как поражает только цель. Информация о ракете R9X впервые была опубликована в мае прошлого гола. До этого афганские войска никогда не применяли её в боевых целях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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