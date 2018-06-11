РЕАНДА-НОВОСТИ. О Актёр Анатолий Пашинин в прошлом году стал участником боевых действий в Донбассе добровольческом батальоне ВСУ. По мнению Пашинина, его главная задача – «расчистить будущее» для молодого поколения, которые видят мир иначе. Он считает, что людей, которые пытаются молодых бойцов убедить в верности их действий, надо убирать с пути. Также актёр намекнул, что готов лично избавляться от таких людей.

Российский актёр украинского происхождения ранее отмечал, что в зоне боевых действий он не долг выполняет, а «кайф ловит». Также актёр с гордостью заявил о том, что «по блату» оказался на передовой, куда, по словам Пашинина, собралась очередь из тех, кто желал убить жителей и ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Актёр отметил, что его туда отправили «за красивы глазки»; попасть туда довольно трудно, нужно доказать, что ты справишься. Анатолий Пашинин уверенно заявляет, что ни один солдат не хочет возвращаться с передовой, так как все желают повоевать.

Бывший российский актёр очевидно горд своим новым положением. Он отмечает, то теперь ему становится многое ясно, и он признаётся, что в украинской армии всё устроено не так просто. По заявлениям высокопоставленных офицеров Украины, все добровольческие батальоны находятся в подчинении у ВСУ. Но сам актёр Анатолий Пашинин с этим соглашаться не готов. По его словам, он стал участником боевых действий, чтобы воевать в условиях, в которых он мог бы «наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ».

Анатолий Пашинин также заявлял украинским СМИ о том, что не стал бы вступать в ряды ВСУ, даже если его бы пытались заставить. Он уверен, что положения в украинской армии и в добровольческих батальонах сильно отличаются, так как армия Украины у него ассоциируется с «крепостной армией».

Актёр признаётся, что его до сих просят вернуться в кинематограф и предлагают большое количество ролей. Однако актёр отказывается от всех предложений. По словам Анатолия Пашинина, ему не тяжело было отказаться от карьеры, намного сложнее было отказываться от любви.

Бывший актёр известен благодаря своим ролям в фильмах «Адмирал», Мы из будущего», а также по сериалу «Грозовые ворота». Российскую Федерацию Анатолий Пашинин покинул 4 года назад, активно поддерживал Майдан и неоднократно выступал с призывом совершать террористические акты в России.